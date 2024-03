A- A+

GRANDE RECIFE Motorista perde controle de ônibus, derruba postes e atinge muro de escola em Jaboatão Passageiros precisaram descer pelas janelas do ônibus após o acidente

Um ônibus da empresa Vera Cruz perdeu o controle em uma ladeira no bairro do Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite de segunda-feira (4). O acidente aconteceu por volta das 19h.

O veículo colidiu e derrubou dois postes e atingiu o muro de uma escola. Alguns passageiros tiveram que deixar o coletivo pelas janelas.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com a Vera Cruz e aguarda retorno. Até o início da manhã desta terça-feira (5), o ônibus ainda estava no local.

Ainda não há informações sobre o que provocou o acidente e se houve feridos.

Por meio de nota, a Neoenergia Pernambuco informou que "está com uma equipe no local para promover a substituição dos dois postes e do transformador destruídos durante o acidente".

"Neste momento, existem 39 clientes com o fornecimento interrompido. Por se tratar de uma reconstrução da rede de distribuição, serviço de alta complexidade, a previsão é que os clientes sejam normalizados no período da tarde", disse a companhia.

