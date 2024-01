Motorista perde controle de veículo, colide em poste na BR-232, em Pombos, e fica ferido

A- A+

Uma colisão entre um carro e um poste de iluminação deixou uma pessoa ferida na BR-232, em Pombos, no Agreste de Pernambuco.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 17h45 desse domingo (7), no km 58 da rodovia.



O motorista de um carro perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e colidiu em um poste de iluminação no canteiro central da pista.

Ainda segundo a PRF, o condutor estava sozinho no carro e ficou ferido. Ele foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão.



Não há informações sobre o atual estado de saúdo do motorista.

