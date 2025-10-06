Agreste
Mulher morre após motorista perder controle de veículo e capotar na BR-104, no Agreste
Acidente ocorreu na tarde de domingo (5) no quilômetro 19 da via, em Taquaritinga do Norte
Um carro capotou no quilômetro 19 da BR-104, na tarde desse domingo (5), em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo era ocupado pelo condutor e outros dois passageiros. Eles ficaram em estado grave e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Uma das vítimas, que era a esposa do motorista, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.
O outro passageiro, que é neto do condutor, não teve seu estado de saúde atualizado pela PRF.
Acidente de veículo em Taquaritinga do Norte, no Agreste, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. Foto: PRF/Divulgação
Já o motorista estava consciente e realizou o teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.