Agreste

Mulher morre após motorista perder controle de veículo e capotar na BR-104, no Agreste

Acidente ocorreu na tarde de domingo (5) no quilômetro 19 da via, em Taquaritinga do Norte

Carro que capotou em Taquaritinga do Norte tinha três ocupantesCarro que capotou em Taquaritinga do Norte tinha três ocupantes - Foto: PRF/Divulgação

Um carro capotou no quilômetro 19 da BR-104, na tarde desse domingo (5), em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo era ocupado pelo condutor e outros dois passageiros. Eles ficaram em estado grave e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Uma das vítimas, que era a esposa do motorista, não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. 

O outro passageiro, que é neto do condutor, não teve seu estado de saúde atualizado pela PRF.

Acidente de veículo em Taquaritinga do Norte, no Agreste, deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. Foto: PRF/Divulgação

Já o motorista estava consciente e realizou o teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool.
 

