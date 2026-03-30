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SINISTRO Motorista perde controle e tomba carreta na BR-101, em Paulista, próximo ao Hospital Miguel Arraes De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 4h

O motorista de uma carreta perdeu o controle e tombou o veículo no quilômetro 51 da BR-101, em Paulista, sentido Abreu e Lima, nesta segunda-feira (30).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro aconteceu por volta das 4h. O motorista descia o viaduto nas imediações do Hospital Miguel Arraes.

O motorista, que tem 43 anos, ficou ferido, "a princípio sem gravidade". Ele foi socorrido para a UPA de Igarassu pelo Serviço de Atendimento Móvel Urbano (Samu), que informou que a ocorrência segue em andamento.

De acordo com a PRF, a carreta transportava um aditivo para borracha chamado "negro de fumo", utilizado principalmente para reforço em pneus. Com o tombamento, o material escorreu para a pista. O Corpo de Bombeiros também esteve no local e realizou a limpeza da estrada.

"O motorista realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal", completou a PRF.

Até a publicação desta matéria, veículos estão passando apenas por uma faixa no local no sentido Abreu e Lima. Agentes da PRF estão no local e aguardam a chegada do suporte para remover o veículo.

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