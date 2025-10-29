A- A+

ACIDENTE Motorista perde controle, veículo capota e invade galpão, em Campo Grande, Zona Norte do Recife Condutor ficou preso às ferragens e foi socorrido

Um acidente assustou moradores da Avenida Luís Correia de Brito, bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife, na noite dessa terça-feira (29), quando o motorista de um carro branco, modelo Renault Sandero, perdeu o controle do veículo numa curva e invadiu um galpão. O fato aconteceu por volta das 22h30.

Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. Nas imagens, o veículo passa em alta velocidade pela via. É possível perceber o detalhe no canto inferior direito do vídeo. Assista:

Não identificado, o condutor ficou preso às ferragens e só foi retirado por agentes do Corpo de Bombeiros. Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o socorreram e levaram ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central da capital pernambucana.

Um outro carro modelo Gol, de cor cinza, foi atingido. Ele estava em serviço de manutenção e derrubou o muro de uma casa vizinha. A dona da casa, Marlúcia Rodrigues, se preparava para dormir, quando tudo aconteceu.

“Quando eu vi, foi aquele barulho e um estrondo. Juntou muita gente aqui na rua. Tentaram tirar o rapaz, mas não conseguiram. Foi quando começamos a ligar para o Corpo de Bombeiros que chegou aqui e conseguiu tirá-lo. Ele estava consciente. Deu o telefone do pai e nós ligamos. Foi um susto dos grandes. Ainda bem que está vivo”, comentou.



