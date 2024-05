A- A+

TRÂNSITO Motorista perde o controle de caminhão e interdita parte da BR-101, em Jaboatão dos Guararapes O incidente ocorreu no início da tarde desta segunda (20). O motorista perdeu o controle do veículo, que ficou atravessado na rodovia, ao desviar de uma motocicleta

Uma interdição no Km 86 da BR-101, no bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), causou transtornos para os motoristas que trafegavam no sentido Cabo de Santo Agostinho, no início da tarde desta segunda-feira (20).

O incidente ocorreu quando o motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo ao desviar de uma motocicleta. O veículo ficou atravessado na rodovia. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações de condutores que passaram pelo local, um desvio foi realizado para desafogar o trânsito, através do trecho antigo da BR-101, em Pontezinha, no Cabo.

O motorista realizou o teste do bafômetro, e o resultado foi normal. A rodovia foi liberada por volta das 14h20.

Veja também

justiça Corte Interamericana de Direitos Humanos enfatiza emergência climática