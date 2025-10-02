A- A+

Acidente Motorista perde o controle de veículo e colide com poste na BR-101, em Abreu e Lima Sinistro ocorreu no quilômetro 48 da via por volta das 3h da manhã desta quinta-feira (2)

O motorista de um carro perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no quilômetro 48 da via por volta das 3h desta quinta-feira (2).

O condutor do carro ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital Miguel Arraes, no bairro de Jaguaribe, em Paulista, também na RMR. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima até o momento.

Após a colisão com poste, o carro pegou fogo no quilômetro 48 da BR-101, em Abreu e Lima | Foto: PRF/Divulgação

Ainda de acordo com a PRF, o automóvel pegou fogo após a colisão. O Corpo de Bombeiros esteve no local e apagou as chamas.

A Polícia Militar também compareceu ao local do acidente e auxiliou no socorro da vítima.



