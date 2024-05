A- A+

ACIDENTE Motorista perde o controle do carro e colide com muro na Iputinga; acidente deixa uma vítima fatal Causa do sinistro de trânsito registrado nas proximidades da Sudene ainda não foi informada

Um acidente registrado no início da noite desta quinta-feira (23) no Recife vitimou de forma fatal um homem que estava em um carro branco, de modelo não identificado, e que circulava pelo bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife.

De acordo com testemunhas, o motorista do veículo perdeu o controle da direção e bateu em um muro. Com o impacto da batida, que deixou o carro capotado na via, o homem faleceu ainda no local.

O acidente aconteceu por volta das 18h no cruzamento entre a Rua Mauricéia e a Rua General Vargas, localizado atrás do prédio da Sudene.

Segundo moradores da região, outra pessoa também estaria no veículo. No entanto, ela teria fugido do local do acidente. A suspeita é de que o carro estaria sendo utilizado para roubos no bairro do Engenho do Meio, também na Zona Oeste da capital pernambucana. A Polícia Militar foi acionada e permanece no local.

Veja também

mundo Alto funcionário do Ministério da Defesa russo é preso por "abuso de poder"