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LATROCÍNIO Motorista por aplicativo é morto a tiros no Bongi, Zona Oeste do Recife; criminoso segue foragido Segundo a polícia, um homem que estava no local também foi roubado, mas não foi ferido

Um motorista por aplicativo de 57 anos foi morto durante um assalto no bairro do Bongi, Zona Oeste do Recife, na noite desse domingo (24). Segundo a polícia, um homem que estava no local também foi roubado, mas não foi ferido. O criminoso conseguiu fugir e segue foragido.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que foi acionada ao local "para averiguar uma possível tentativa de homicídio". Ao chegarem, os policiais encontraram a vítima já sem vida.

"Segundo informações, o homem teria tentado fugir de um assaltante, momento em que foi atingido por disparos de arma de fogo. A PM permaneceu isolando a área até a chegada das autoridades competentes", afirmou a PMPE.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos de Pernambuco (Sinmape), Anderson Câmara, lamentou a perda de mais um companheiro de profissão. Ele também fez um apelo para que, em situações do tipo, não reagir ao assalto ou tentar fuga.

"Eu peço a vocês, não reajam. Eu sei que na hora bate o desespero. A gente fica desesperado, principalmente quem não tem seguro e vai perder o carro. Mas não reajam. Bens materiais se conquistam, o que importa é a vida", afirmou.

Também por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que "um inquérito policial foi instaurado para apurar os fatos, identificar a autoria e motivação do crime". As investigações seguem por meio da Força Tarefa de Homicídios na Capital (DHPP).

Mais uma morte de motorista por aplicativo

Esta não é a primeira morte de um motorista por aplicativo na Região Metropolitana do Recife (RMR) neste ano.

Em 3 de março, Victor Dantolli de Fontes Souza foi vítima de latrocínio enquanto deixava uma passageira no bairro de Casa Forte, Zona Norte do Recife. Ele foi abordado por dois indivíduos, que efetuaram os disparos contra o veículo e atingiram a vítima no pescoço. Os criminosos chegaram a fugir, mas foram presos posteriormente pela polícia.

Motorista por aplicativo morto a tiros durante assalto em Casa Forte. - Foto: Redes Sociais/Reprodução

No dia 24 do mesmo mês, outro motorista por aplicativo, de 31 anos, foi morto a tiros durante um assalto proximidades do Catamarã, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes. Um homem de 21 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido pelo crime. Ambos confessaram o latrocínio.

Os casos geraram revolta da categoria, que, em mais de uma oportunidade, se reuniu em protestos e passeatas na capital pernambucana. Com mais um caso do tipo, o presidente do Sindmape cobra melhoria da segurança não só para os trabalhadores, como também para todos os cidadãos.

"Mais um motorista de aplicativo que perde sua vida por latrocínio, pela bandidagem. Tá demais, tá demais mesmo. Praticamente um [caso] por mais. A gente vem cobrando do governo do estado mais segurança. Estou aqui cobrando direito e segurança. Todo cidadão tem direito de cobrar sim. É responsabilidade do estado dar segurança", começou.

"Vamos ter cuidado, orar e pedir a Deus proteção. Essa bandidagem não tem o que perder. Eu já estou com a cabeça a mil porque já são cinco motoristas por aplicativo que perdem a vida esse ano", completou.

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