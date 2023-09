Motorista por aplicativo é morto dentro do carro em Abreu e Lima

A- A+

Um motorista por aplicativo de 27 anos morreu baleado dentro do próprio carro, na rua Manoel de Santana, no bairro da Matinha, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife (RMR). As primeiras informações são de que o homem foi atingido com ao menos um tiro na cabeça.

Júlio Vinícius da Silva Dias rodava com o carro por volta das 20h30 quando foi baleado dentro do condomínio João Pessoa. Ele morreu no local. Uma pessoa estava com ele no veículo, mas ainda não se sabe se era um passageiro.

A Polícia Civil de Pernambuco abriu inquérito para investigar o caso, registrado a princípio como homicídio consumado. Não se sabe, até o momento, a motivação do assassinato.

Relatos iniciais indicam que alguns objetos do motorista foram levados. "As investigações seguem até o esclarecimento do crime", disse a Polícia Civil.

O carro usado por Júlio Vinícius foi encaminhado à sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. A polícia realizou perícias no veículo.

O corpo do motorista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Santo Amaro, na área central da capital pernambucana. Ele deixa a mulher grávida.

