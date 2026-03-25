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LATROCÍNIO Motorista por aplicativo é morto em assalto em Jaboatão; polícia prende dois suspeitos O caso é o segundo de roubo seguido de morte em menos mês na Região Metropolitana do Recife (RMR)

Um motorista por aplicativo de 31 anos foi morto a tiros durante um assalto proximidades do Catamarã, em Candeias, Jaboatão dos Guararapes, na noite dessa terça-feira (24). Dois suspeitos, um homem de 21 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido. Ambos confessaram o latrocínio.



"A vítima foi encontrada no interior de um veículo já sem vida e com perfurações de arma de fogo", informou a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio de nota.

O caso é o segundo de roubo seguido de morte em menos mês na Região Metropolitana do Recife (RMR). No dia 3 de março, o motorista por aplicativo Victor Dantolli de Fontes Souza foi morto a tiros no bairro de Casa Forte, Zona Norte da capital, enquanto trabalhava.

Localização dos suspeitos

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) informou que conseguiu localizar os suspeitos após análise de câmeras de segurança. Quando prenderam o primeiro, os policiais apreenderam arma, drogas e um bloqueador de rastreador.

"O segundo suspeito foi capturado logo em seguida e também confessou a autoria, admitindo ter sido o executor dos disparos que vitimaram o motorista de aplicativo", completou a polícia.

Os suspeitos indicaram também a localização do veículo roubado durante a fuga do local do crime, "que foi recuperado pelas equipes em uma rua sem saída nas mediações de Barra de Jangada".

Antes de serem apresentados à delegacia, os dois foram conduzidos à UPA da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, para a realização de exames de corpo de delito.

Também durante a ação, um policial se feriu ao realizar acompanhamento de um dos suspeitos. Segundo a polícia, no entanto, ele "recebeu atendimento em uma unidade hospitalar e passa bem".



O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Sul



Mais uma morte de motorista por aplicativo

Victor foi morto ao finalizar uma corrida no bairro de Casa Forte, na manhã do dia 3 de março. Em um vídeo de câmeras de segurança do local, é possível ver uma passageira deixando o veículo e seguindo pela calçada.

Em seguida, dois homens que caminhavam pela rua param ao lado do carro. Um deles, com casaco e calça preta, efetua disparos dentro do carro, em direção a Victor. O motorista chega a dar partida no veículo, mas perde o controle e colide com um muro. Depois disso, os autores fogem do local correndo.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a vítima foi atingida no pescoço, não resistiu ao ferimento e morreu no local, antes da chegada do socorro.

No dia 5 de março, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu Cosme Victor Cândido Nascimento, de 29 anos. Na semana seguinte, no dia 11 de março, um adolescente de 17 anos foi apreendido suspeito de também participar do latrocínio.



Revolta da categoria

No dia 4 de março, um dia após a morte de Victor, o Sindicato dos Motoristas de Aplicativos de Pernambuco (Sindmape) organizou um protesto que interditou vias do Centro da capital pernambucana. A categoria cobrava por mais segurança dos trabalhadores em meio ao contexto de violência.



Nesta quarta-feira (25), está marcada uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com membros do sindicato e representantes do Poder Legislativo do estado para tentar trazer melhorias e garantias de condições dignas de trabalho para os trabalhadores.

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