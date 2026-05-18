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CRIME Motorista por app é baleado em perseguição a ladrões que roubaram carro de colega O homem, que não teve nome divulgado, foi atingido no ombro e encaminhado para o Hospital da Restauração (HR)

Um motorista por aplicativo de 22 anos ficou ferido após ser baleado durante uma perseguição no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na noite da última sexta-feira (15). Ele estava em um grupo com cerca de 40 outros trabalhadores tentando ajudar na busca pelo veículo de um deles, que havia sido assaltado horas antes.

O homem, que não teve nome divulgado, foi atingido no ombro e encaminhado para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, centro do Recife, onde permanece internado.

Ele está fora de perigo e aguarda cirurgia, segundo pronunciamento do grupo do qual faz parte, intitulado "Falcões Elétricos", formado por motoristas de carros elétricos que atuam no Grande Recife.

O caso foi classificado pelas Polícia Civil e Militar, em nota conjunta, como "lesão corporal decorrente de intervenção policial". Questionadas, as corporações não confirmaram se o homem foi atingido pelos próprios policiais ou pelos criminosos. O grupo de motoristas também não divulgou a informação.

"As investigações estão em andamento por meio da 3ª DPH. Outras informações poderão ser repassadas após a conclusão do caso", completou a Polícia Civil.

Como tudo aconteceu

O roubo aconteceu no bairro dos Torrões, Zona Oeste do Recife. Três criminosos - um deles armado - abordaram a vítima e levaram o seu caro, um BYD Dolphin na cor branca.

Em nota divulgada nas redes sociais, os Falcões Elétricos informaram que criaram uma mobilização assim que tomaram conhecimento do crime. Eles mesmos conseguiram localizar o veículo roubado, por meio de um sistema de rastreamento, e reuniram cerca de 40 veículos para prestar apoio à Polícia Militar na perseguição.

O caso, inclusive, ganhou grande repercussão nas redes sociais, e chamou atenção pela reunião de tantos carros elétricos, a maioria da marca BYD, nas ruas do Recife.

Segundo a polícia, "durante a ação, houve disparos de arma de fogo e o veículo suspeito seguiu em fuga até ser interceptado pelo BPTRAN, após atropelar um pedestre em Boa Viagem". Os três criminosos conseguiram fugir a pé. A corporação não repassou o estado de saúde do homem atropelado.

"Reforçamos nosso apoio às vítimas envolvidas e seguimos colaborando com as autoridades para que os responsáveis sejam identificados e presos", completou o grupo de motoristas.

SDS investiga caso internamente

Ainda em nota, a Corregedoria Geral da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) informou que investiga o caso internamente. Foi instaurado um "procedimento preliminar por meio do qual será feito o acompanhamento do Inquérito Policial e a verificação das informações atinentes ao caso".

Nessa etapa, serão coletadas as informações necessárias para determinar a "eventual repercussão administrativa dos fatos".

Vaquinha para ajudar as vítimas

No domingo (17), o grupo de motoristas por aplicativo abriu uma vaquinha online para angariar recursos para as vítimas do crime.

Segundo os Falcões Elétricos, o motorista roubado teve o carro completamente danificado durante a fuga dos criminosos, e precisa do dinheiro para o conserto e pelo tempo que não poderá trabalhar. Já o homem que foi baleado também precisará ficar afastado do trabalho enquanto se recupera dos ferimentos.

Até a publicação da matéria, a vaquinha tinha atingido R$ 595 dos R$ 50 mil que busca para cobrir os gastos. A arrecadação segue disponível para qualquer um que possa contribuir.



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