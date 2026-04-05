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Motorista que atropelou crianças admite ter bebido e diz que confundiu pedais do carro

Demóstenes Dias de Macedo, aposentado de 64 anos, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva

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Duas crianças morrem atropeladas após carro bater no portão de casa em Diadema, na Grande SPDuas crianças morrem atropeladas após carro bater no portão de casa em Diadema, na Grande SP - Foto: TV Globo/Reprodução

O motorista que atropelou e matou duas crianças em Diadema (SP) na última sexta-feira (3) afirmou à polícia que bebeu antes de dirigir e que se confundiu com os pedais do carro no momento do acidente. Segundo o boletim de ocorrência, ele disse que colocou o veículo em movimento e não conseguiu frear após o acelerador travar.

Demóstenes Dias de Macedo, aposentado de 64 anos, dirigia um Hyundai Creta e atingiu quatro crianças que estavam na calçada. Duas delas, irmãos de 6 e 10 anos, morreram. Outras duas ficaram feridas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Em depoimento, o motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Um exame realizado no Instituto Médico Legal (IML) de Santo André confirmou que ele estava embriagado.

Ele foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal dolosos. Testemunhas relataram que o motorista tentou fugir após o atropelamento, mas foi contido por pessoas que estavam no local.

 

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O velório das vítimas foi realizado em Diadema, e os corpos foram levados para Alagoas, onde ocorrerá o sepultamento. A família contou com apoio de moradores e da prefeitura de Taquarana (AL) - cidade para onde os corpos foram levados para o sepultamento - para custear o traslado.

As duas crianças que sobreviveram seguem hospitalizadas, e uma delas deve passar por cirurgia. A comunidade local organiza homenagens e manifestações pedindo justiça.

 

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