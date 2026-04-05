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São Paulo Motorista que atropelou crianças admite ter bebido e diz que confundiu pedais do carro Demóstenes Dias de Macedo, aposentado de 64 anos, foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva

O motorista que atropelou e matou duas crianças em Diadema (SP) na última sexta-feira (3) afirmou à polícia que bebeu antes de dirigir e que se confundiu com os pedais do carro no momento do acidente. Segundo o boletim de ocorrência, ele disse que colocou o veículo em movimento e não conseguiu frear após o acelerador travar.



Demóstenes Dias de Macedo, aposentado de 64 anos, dirigia um Hyundai Creta e atingiu quatro crianças que estavam na calçada. Duas delas, irmãos de 6 e 10 anos, morreram. Outras duas ficaram feridas.



Em depoimento, o motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. Um exame realizado no Instituto Médico Legal (IML) de Santo André confirmou que ele estava embriagado.



Ele foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva após audiência de custódia. O caso foi registrado como homicídio e lesão corporal dolosos. Testemunhas relataram que o motorista tentou fugir após o atropelamento, mas foi contido por pessoas que estavam no local.





O velório das vítimas foi realizado em Diadema, e os corpos foram levados para Alagoas, onde ocorrerá o sepultamento. A família contou com apoio de moradores e da prefeitura de Taquarana (AL) - cidade para onde os corpos foram levados para o sepultamento - para custear o traslado.



As duas crianças que sobreviveram seguem hospitalizadas, e uma delas deve passar por cirurgia. A comunidade local organiza homenagens e manifestações pedindo justiça.

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