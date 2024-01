A- A+

JABOATÃO Motorista que atropelou e matou menino de 5 anos em condomínio é autuada em flagrante pela polícia Segundo moradores do residencial, motorista tinha mais de 20 notificações por excesso em alta velocidade no local. Polícia investiga como "acidente de trânsito com vítima fatal"

A motorista que matou e atropelou um menino de 5 anos, no condomínio Recanto do Sol, em Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR), na noite de quarta-feira (3), foi autuada em flagrante delito pela Polícia Civil de Pernambuco. A corporação, em nota enviada nesta quinta-feira (4), afirmou que o caso é investigado como "acidente de trânsito com vítima fatal".

A Folha de Pernambuco questionou à Polícia Civil se a mulher, que tem 25 anos, permanece presa e será encaminhada à audiência de custódia. A corporação, no entanto, ainda não respondeu ao questionamento da reportagem até a publicação.

O menino chegou a ser socorrido por uma unidade hospitalar móvel, mas morreu a caminho do hospital. A motorista dirigia um carro modelo JAC J2 e, segundo testemunhas, estaria em alta velocidade quando bateu na criança. O menino atravessava a faixa de pedestres na área comum do local empurrando a bicicleta.

"A autora foi encaminhada para a delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis à ação penal", completou a Polícia Civil.

A motorista possuía mais de 20 notificações por excesso de velocidade no condomínio, segundo moradores. Vizinhos ainda tentaram espancar a mulher, que foi levada pela polícia a uma delegacia não informada.

Um morador do condomínio relatou à reportagem que, além de atropelar, a motorista arrastou a criança e passou com o pneu do carro por cima dela.

"Eu estava com o celular na mão, olhando um aplicativo de futebol. De repente, a moça veio correndo, em alta velocidade, numa faixa de pedestre; o menino foi empurrar a bicicleta um pouquinho; quando ele empurrou, ela bateu. Quando bateu, a bicicleta caiu e, quando caiu, ela arrastou e, quando ela arrastou, passou o primeiro pneu por cima dele, andou um pouquinho, e passou o segundo. Eu me agoniei, e com o celular na mão, já pedi para o pessoal ligar para o Samu e para os Bombeiros", relatou um morador que presenciou o atropelamento.

Por meio de nota, a gestão do Recanto do Sol disse que "lamenta profundamente a partilha da dor pelo falecimento" do menino.

"Neste momento, toda nossa comunidade se encontra consternada com o ocorrido e somente deseja paz no coração dos familiares e muita força para superar a perda. O Condomínio reitera que prestará toda a assistência necessária à família e já iniciou a colaboração com as investigações sobre o caso, com o isolamento da área, acionamento das autoridades policiais e de perícia, bem como com a coleta dos nomes de testemunhas e guarda das imagens que forem possíveis", afirma o comunicado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) disse ter sido acionado por volta das 18h50 para a ocorrência. O menino morreu durante o atendimento da equipe de resgate.





