Acidente Motorista que atropelou e matou trabalhador em Boa Viagem tem prisão preventiva decretada Autor do atropelamento foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Everardo Luna

O motorista do carro que atropelou e matou um homem de 25 anos que trabalhava na montagem da estrutura metálica de uma feira cultural promovida pela Prefeitura do Recife na avenida Boa Viagem teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, no último sábado.

O autor do atropelamento, que 19 anos, foi encaminhado ao Centro de Observação e Triagem Everardo Luna, em Abreu e Lima, após audiência de custódia realizada no plantão da Central Especializada das Garantias da Capital.

Segundo a decisão divulgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, constam "presentes a prova da materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, nos termos do art. 312 c/c art. 313, I, do Código de Processo Penal, e considerando a gravidade concreta do fato, o modo de agir temerário, a condução de veículo sob influência de álcool com resultado morte, o desprezo pela sinalização e o risco de reiteração em contexto de aumento de sinistros de trânsito por álcool e direção".

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o jovem foi autuado por homicídio culposo de trânsito, após conduzir o seu veículo em alta velocidade e colidir com a vítima. O motorista afirmou ter consumido bebida alcoólica.

Prefeitura presta apoio

Em nota, a Secretaria de Turismo e Lazer do Recife lamentou a tragédia ocorrida e se solidarizou com os familiares da vítima, que contarão com apoio psicológico, além de assistência social e suporte.

Segundo a prefeitura, a montagem da estrutura contava com um bloqueio sinalizado. "A empresa responsável pela sua execução segue à disposição das autoridades para colaborar com a investigação sobre o episódio", informou o município em nota.

Por conta do acidente, a edição de sábado da Maré Cultural foi suspensa. Uma nova data deverá ser anunciada em comum acordo com os artistas que expõem na feira.

