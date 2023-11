Motorista que atropelou Kayky Brito diz que Bruno De Luca confessou estar mal psicologicamente

A- A+

O motorista Diones Coelho da Silva, que atropelou o ator Kayky Brito, falou em sua rede social, nesta quarta-feira, que conversou com o ator Bruno De Luca sobre a vida após o acidente do amigo. Em vídeo publicado no Instagram, Diones contou que ator disse estar muito mal psicologicamente e com medo de sair de casa. No mês passado, promotor Márcio Almeida Ribeiro da Silva, do Ministério Público do Rio de Janeiro, expediu uma manifestação pela autuação de Bruno De Luca por omissão de socorro.

O acidente

Kayky foi atropelado no início da madrugada do sábado, dia 2, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Brito estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa. O motorista de aplicativo transportava uma passageira, acompanhada pela filha.

Após o acidente, Diones foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

