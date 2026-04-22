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ESCADA Motorista que atropelou quatro pessoas em Escada é solto pela Justiça; criança de 8 anos morre no HR Suspeito, que havia sido preso ainda no domingo (19), será monitorado por tornozeleira eletrônica e está proibido de dirigir

O motorista que perdeu o controle de uma caminhonete e atropelou quatro pessoas em Escada, Zona da Mata Sul de Pernambuco, foi solto pela Justiça em audiência de custódia, nessa terça-feira (21). O caso aconteceu na noite do domingo (19), e um menino de 8 anos morreu no Recife após não resistir aos ferimentos.

Procurado, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) informou que concedeu liberdade provisória ao acusado em audiência por meio de videoconferência. A sessão foi conduzida Central Especializada das Garantias do Cabo de Santo Agostinho, que determinou que o homem deverá cumprir "medidas cautelares diversas da prisão".

"Dentre as medidas impostas, destacam-se a monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica) e a suspensão do direito de dirigir", explicou o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

No momento do atropelamento, o homem, que tem 48 anos, sofreu uma tentativa de linchamento ao lado do passageiro da caminhonete. Os populares, revoltados com crime, também atearam fogo ao veículo.

Os dois chegaram a ser hospitalizados no Recife e um deles foi detido pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Vitória de Santo Antão. Questionada, a corporação informou ainda que não foi possível atestar no local se o motorista apresentava sinais de embriaguez.

Criança morre e mulher segue em estado grave

Um menino de 8 anos, que ficou ferido gravemente após o atropelamento, morreu na segunda-feira (19) no Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife. A informação foi confirmada pela unidade.

Menino foi internado no Hospital da Restauração, no Recife, onde não resistiu aos ferimentos e faleceu. - Foto: Walli Fontanelle/Arquivo Folha de Pernambuco

O hospital informou ainda que a outra vítima do atropelamento internada na unidade, uma mulher de 20 anos, segue em estado grave.

As outras vítimas do atropelamento foram uma mulher de 18 anos e uma adolescente de 15. A polícia informou que elas foram encaminhadas para unidades de saúde, mas não confirmou para quais hospitais ela foram, então não foi possível atestar o estado de saúde.

Crime gera revolta na cidade

O crime gerou revolta em Escada, e tanto na segunda, quanto na terça, populares realizaram protestos na cidade.

Protesto de moradores de Escada após atropelamento que matou criança e feriu três pessoas. - Foto: PRF/Divulgação

Na segunda, eles fecharam uma das vias da BR-101, no sentido Palmares, no quilômetro 124 por mais de uma hora. No dia seguinte, eles interditaram as duas faixas da rodovia, dessa vez no quilômetro 127. Os moradores pedem justiça pelo caso.



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