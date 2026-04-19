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Região Metropolitana do Recife Motorista sofre tentativa de latrocínio na BR-408, em São Lourenço da Mata; carro é incendiado Vítima é um homem de 30 anos, que não teve o nome divulgado

Um motorista sofreu uma tentativa de latrocínio na BR-408, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira (17). A vítima é um homem de 30 anos, que não teve o nome divulgado.

Informações iniciais apontam que a vítima foi abordada por suspeitos, que interceptaram e atearam fogo no veículo. O condutor teria conseguido sair do carro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que foi acionada para atender a ocorrência de incêndio em veículo na BR-408.

"Ao chegar ao local, a equipe constatou que o incêndio já havia sido debelado. Não havia pessoas no local, sendo encontrado apenas o veículo abandonado", relatou a PRF, destacando que acionou o guincho para a remoção do carro.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco afirmou que está investigando uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte), ocorrida no município de São Lourenço da Mata, que vitimou um homem de 30 anos.

"Um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão em andamento com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime", destacou a corporação.



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