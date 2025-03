A- A+

VIOLÊNCIA Motorista tenta fugir de assalto e colide em poste, nos Torrões, Zona Oeste do Recife Segundo testemunhas, vítima foi socorrida para a UPA do bairro

Leia também

• Medidas de segurança são reforçadas ao redor do aeroporto de Washington após acidente fatal

• Acidente em Jaboatão: motociclista morre após colidir com caminhão na av. Bernardo Vieira de Melo

• Imagens mostram momento da colisão, explosão, e incêndio em acidente entre cargueiro e petroleiro

Moradores do bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, tiveram um final de noite assustador, na última segunda-feira (17). Uma forte colisão entre um carro e um poste deixou os moradores deste bairro e do vizinho, Roda de Fogo, sem energia. O saldo foi de três postes derrubados e dois danificados.

Vários moradores ficaram sem energia, devido à colisão do carro no poste | Foto: Jeferson Gabriel Santos/Cortesia

De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 21h25 dessa segunda, quando o veículo de modelo HRV, cor cinza, ocupado por duas mulheres, trafegava pela Rua Espíndola Cristóvão de Oliveira, em direção à Avenida Abdias de Carvalho, em alta velocidade. O motivo seria que as duas ocupantes estavam fugindo de um assalto.

Após a colisão, a condutora teria ido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, com ferimentos leves. A passageira, que não teria se ferido, ficou no local.

Energia volta quando?

De acordo com a Neoenergia Pernambuco, equipes de prontidão ainda trabalham no local para restabelecer o serviço de fornecimento de energia elétrica. Desde a madrugada, conforme a empresa, 70% dos clientes que tiveram o fornecimento de energia interrompido foram normalizados.

Por meio de nota, a concessionária prevê que “os demais devem ter a energia restabelecida até o final da tarde, quando deve ser concluída a substituição dos três postes e de toda a rede danificada. O prazo maior se deve à complexidade e quantidade de novos equipamentos que precisarão ser instalados.”

CTTU vai ao local

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que enviará equipes ao local do acidente, para auxiliar motoristas e pedestres que passam pelo local. O trânsito na Avenida Abdias de Carvalho está mais intenso do que o normal, por conta do acontecido.

O que diz a PMPE?

A Polícia Militar de Pernambuco foi procurada pela reportagem, e disse, por meio de nota, que não encontrou qualquer ocorrência de assalto ou tentativa de assalto naquela área relativa ao fato mencionado.

"O bairro dos Torrões, integrante da Área Integrada de Segurança 4 (AIS 4), é atendido pelo 12º Batalhão de Polícia Militar. O policiamento na região é realizado de forma contínua, com viaturas ordinárias operando 24 horas por dia, sete dias por semana. Além disso, um trio de motopatrulhamento atua diariamente nos turnos diurno e noturno, reforçando a segurança local. Esse trabalho é complementado por viaturas extraordinárias do programa Pernambuco Seguro, ampliando a presença policial e o combate à criminalidade. A Polícia Militar reforça o compromisso com a segurança da população e informa que as rondas na área serão intensificadas para coibir delitos e garantir a tranquilidade dos moradores", diz o comunicado.

Veja também