Motorista teria furado sinal vermelho antes de atropelar mulheres em calçada de Boa Viagem

A motorista que atropelou três mulheres em uma calçada da avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na quinta-feira da semana passada (28), teria furado o sinal vermelho antes de avançar o veículo sobre as três vítimas. O relato é de uma das mulheres atropeladas, que falou com a Folha de Pernambuco e pediu para não ser identificada.

A vítima conta que voltava do trabalho para casa quando tudo aconteceu. Ela diz que a motorista, que dirigia um carro preto, ultrapassou o sinal vermelho e ia batendo em uma pessoa alguns metros antes.

"Ela ultrapassou o sinal vermelho e ia batendo no carro na frente dela e em uma pessoa. Só que todo mundo buzinou, ela parou o carro e, graças a Deus, não aconteceu nenhum acidente. Só que, quando ela deu ré, ela ia batendo também no pessoal de trás e no carro de trás. O pessoal buzinou e ela parou o carro", lembra a mulher.

A vítima não conhecia as outras duas mulheres atropeladas, que são irmãs. "As meninas que eu conheci naquele momento vinham atravessando a Conselheiro Aguiar. Eu meio que esbarrei com as meninas no caminho. Aí, a gente comentou: Meu Deus, que loucura, passar um sinal vermelho, quase atropela as pessoas, atropela vocês, né, meninas? As meninas disseram 'É, foi mesmo'. Ela passou realmente no sinal vermelho. A gente já ia colocar o pé e não colocou, esperou o carro parar e teve essa confusão", completa.

Em seguida, as três passaram a conversar sobre o fato, e a motorista então entrou na rua e jogou o carro em cima delas.

"A gente não sabe o que aconteceu. Se ela perdeu o controle, se ela jogou o carro. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu mesma não lembro de quase nada e só lembro porque eu vi os vídeos na hora da porrada. Ela ficou lá no muro falando que perdeu o controle. O pessoal ficou dizendo que ela não perdeu o controle, que ela jogou o carro e que foi aquela confusão. Só que eu e as meninas fomos socorridas. Então, a gente não sabe o que aconteceu", acrescenta a vítima.

As três vítimas registraram Boletins de Ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) afirmou ter resgatado duas das vítimas, que foram levadas para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

A terceira vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros para um hospital particular no bairro da Iputinga, na Zona Oeste da capital pernambucana. Todas já receberam alta médica.

"Agora é buscar justiça", finaliza a mulher.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para saber sobre o andamento das investigações. A corporação informou que o caso foi registrado na Delegacia de Boa Viagem como acidente de trânsito com vítima não fatal. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Delitos de Trânsito.

"As informações serão repassadas posteriormente, em momento oportuno, para não atrapalhar as diligências", acrescentou a Polícia Civil.

