A- A+

Agreste Motorista morre e três passageiros ficam feridos em colisão entre carro e caminhão no Agreste Acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (10)

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas durante uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão, na PE-117, na cidade de São João, no Agreste.



O acidente aconteceu no início da manhã desta quarta-feira (10). O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local por volta das 5h40 e enviou três viaturas.



Segundo a corporação, o motorista do carro de modelo HB20, de cor branca, foi encontrado morto, preso às ferragens. O corpo foi retirado do veículo pelos Bombeiros.

Já no caminhão, três vítimas, sendo duas do sexo masculino e uma do sexo feminino, de idades não informadas, tiveram escoriações e foram socorridas para o Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste.



A Polícia Militar foi acionada para a área do acidente.

Veja também

TECNOLOGIA Centenária fabricante de impressoras, HP investe em inteligência artificial ao comprar a Juniper