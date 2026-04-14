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RECIFE Motoristas por aplicativo realizam protestos no Centro do Recife na tarde desta terça-feira (14) Manifestantes se mobilizaram contra as mudanças do Projeto de Lei Complementar (PLP) que regulamenta a legislação do transporte privado de passageiros

Motoristas por aplicativo se mobilizaram, na tarde deste terça-feira (14), e organizaram uma carreata em protesto contra mudanças no Projeto de Lei Complementar (PLP) que regulamenta a legislação acerca do transporte privado de passageiros e de serviços de entrega por aplicativo no Brasil.

O ato reuniu vários motoristas que não concordaram com a nova proposta. Eles se concentraram no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, e avançam, pelas duas faixas da Avenida Agamenon Magalhães, em direção à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Os manifestantes cobram ajustes nas regras que devem impactar diretamente a categoria em todo o país a partir da entrada em vigor. Os temas do protesto são tarifa mínima e atualizada, direitos trabalhistas e o pagamento da relação entre o quilômetro e minuto rodado.

Mais cedo, eles também fizeram protestos na BR-101, no entorno do Barro, na Zona Oeste do Recife. Mais tarde, os motoristas fecharam o cruzamento da Agamenon Magalhães com a Praça do Derby, provocando congestionamentos e trânsito não somente na avenida, mas nas outras vias da área também.

Os motoristas também cobram que os deputados estaduais articulem com a bancada federal pautas a serem debatidas na Câmara dos Deputados, em Brasília.

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