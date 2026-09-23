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Tecnologia Motorola e Xiaomi entram na disputa dos celulares ultra premium com IA avançada e câmera de 200 MP Modelos chegam ao mercado ainda neste ano e terão o novo processador de IA da Qualcomm, o Snapdragon 8 Elite Extreme

A disputa pelo consumidor disposto a gastar cada vez mais em smartphones de ponta ganhou um novo capítulo. Menos de duas semanas após a Apple apresentar o iPhone 18 Pro Max, a Motorola e a Xiami apresentaram seus novos aparelhos que reforçam a sua estratégia no segmento ultra premium, uma categoria que se tornou estratégica para as empresas do setor em meio à desaceleração das vendas globais de celulares.

A Motorola aposta, agora, no novo Signature 27l que conta com recursos de inteligência artificial embarcada, câmeras mais potentes e materiais premium para atrair consumidores de maior poder aquisitivo.

Para o lançamento, a Motorola anunciou parceria com a Qualcomm para ser a primeira fabricante a ter o novo processador premium da empresa, o Snapdragon 8 Elite Extreme. Caminho semelhante fez a Xiaomi, com o Xiaomi 18 Pro Max.

Ambos os modelos devem chegar ao mercado até o fim deste ano. Entre os destaques dos novos celulares, está a integração com o Gemini, plataforma de inteligência artificial do Google.

Segundo as empresas, o aparelho será capaz de executar funções avançadas de IA diretamente no dispositivo, reduzindo a dependência da nuvem e acelerando tarefas como criação de vídeos, geração de músicas e edição de conteúdo multimídia.

A Motorola também colocou a fotografia no centro de sua estratégia para o segmento premium. O Signature 27 traz sensor principal de 50 megapixels com os sensores da Sony Lytia e lente teleobjetiva de 200 megapixels.

O sistema utiliza inteligência artificial para ajustar automaticamente cores, contraste e iluminação durante a gravação de vídeos, além de combinar estabilização óptica de imagem com tecnologias desenvolvidas pela Qualcomm para capturas mais estáveis.

— A ideia é transformar comandos, fotos ou vídeos já existentes em um vídeo refinado com o Gemini Omni até criar trilhas sonoras originais com o Gemini Lyria.

Mas a IA começa com conectividade. Por isso, o Signature 27 conta com um novo design de seis antenas, permitindo experiências de IA na nuvem mais rápidas e velocidades de download até 25% maiores — disse Nicole Hagen, head global de Marketing da Motorola.

A corrida tecnológica se estende ainda ao desempenho térmico. O novo aparelho utiliza um sistema que combina gel térmico com partículas de diamante, metal líquido, malha de cobre e uma câmara de vapor redesenhada.

Segundo a Motorola, a área de dissipação de calor é 40% maior que a da geração anterior, permitindo manter níveis elevados de processamento durante aplicações de IA, jogos e gravações de vídeo.

Além da tecnologia embarcada, o design se tornou outro elemento central da disputa pelo consumidor de alta renda.

O Signature 27 aposta em acabamento de alumínio, módulo de câmeras em cerâmica e duas versões inspiradas em tendências de moda e design de interiores, nas cores cinza carvão e verde escuro.

O aparelho também marca a estreia da parceria entre Motorola e a fabricante dinamarquesa de áudio Bang & Olufsen no mercado de smartphones.

— Estamos aproveitando os recursos de processamento de imagem e de IA do novo chip da Qualcomm para avançar em fotografia computacional com o nosso mecanismo de aprimoramento de vídeo, que utiliza IA para analisar as cenas em tempo real e otimizar cores, detalhes e nitidez.

Adam Zeng, presidente da Divisão Internacional da Xiaomi, anunciou a série Xiaomi 18 Pro, com a versão Pro e Pro Max. Os novos modelos terão foco em eficiência energética através de um novo dissipação térmica e gerenciamento de memória.

— Essas otimizações melhoram o desempenho do aparelho e em jogos. Entre os destaques está um novo sistema de câmera dupla de 200 megapixels, impulsionado por inteligência artificial. A ideia é proporcionar uma experiência de câmeras profissionais.

Outra novidade é uma tela traseira inteligente, que oferece mais possibilidades de personalização:

— Agora, cada pessoa pode criar seu próprio estilo e ter novas experiências. Também estamos apresentando a nova tela de privacidade integrada.

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