A- A+

Violência Mototaxista com extensa ficha criminal é preso suspeito de assaltar mulher na Zona Sul do Recife Polícia divulgou a foto o suspeito para que outras possíveis vítimas possam identificá-lo e denunciar outros crimes

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) prendeu um mototaxista de 42 anos suspeito de assaltar uma mulher em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Segundo a corporação, o criminoso possui passagem no sistema penitenciário pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e homicídio.

O crime foi registrado no último sábado (27), em uma rua nas proximidades da orla. Na ocasião, o homem, com uso de violência, abordou a vítima e roubou uma corrente de ouro avaliada em R$ 1.100, no momento em que ela passeava com os cachorros. A mulher ficou ferida.

A prisão do suspeito ocorreu na segunda-feira (29), em Água Fria, na Zona Norte da cidade, e foi divulgada nesta quarta-feira (31), pelo delegado Alessandro Orico, titular da Delegacia de Boa Viagem, que detalhou o caso.

"Ela [vítima] estava passeando com dois cachorros e ele entrou na rua. Parou a moto, desembarcou e perguntou informações a respeito de onde ficaria localizada uma determinada rua. Ela disse que não sabia informar. Ele se afastou um pouco e ficou aguardando ela passar. No momento em que ela passou, ele fez a abordagem, fez o arrebatamento da corrente, chegou, inclusive, a causar lesões corporais na vítima. Ela foi arranhada e teve algumas escoriações", informou Alessandro Orico.

Após o assalto, o suspeito, que não teve o nome divulgado, seguiu para o bairro de Água Fria, onde residia e atuava como mototaxista. Com as imagens do crime, os agentes de polícia conseguiram identificar a placa e o proprietário da moto, que era o irmão do suspeito.

"Verificamos que o proprietário não tinha nenhum tipo de passagem no sistema carcerário e tivemos a necessidade de verificar se ele tinha irmãos. E, nessa consulta, ele tinha um irmão com uma ficha carcerária grande, por passagem por porte de arma de fogo, tráfico de drogas, roubo e até por homicídio", afirmou o delegado.

Ainda segundo Alessandro Orico, a polícia foi ao encontro do proprietário da moto, que disse ter adquirido o veículo em janeiro de 2023, após a saída do irmão do sistema carcerário, para ajudá-lo a voltar a trabalhar e se reinserir na sociedade.

"Nossa equipe conseguiu localizar o suspeito próximo à delegacia de Água Fria, em um ponto de mototáxi, onde ele frequentemente estava para exercer seu trabalho como mototaxista. Contudo, a moto não estava mais no local. Foi realizada a abordagem e com ele foram encontradas três munições de arma de fogo", detalhou o delegado.

O homem foi preso e encaminhado para o o Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

A PCPE divulgou a foto dele para que outras possíveis vítimas possam identificá-lo. A orientação é procurar a Delegacia de Boa Viagem.

Veja também

Carnaval 2024 Tour Carnavalesco agita Arena de Pernambuco neste domingo (4)