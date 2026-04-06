A- A+

rio de janeiro Mounjaro Delivery: casal suspeito de vender canetas emagrecedoras em rede social é alvo de operação Agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro

A Delegacia do Consumidor (Decon) deflagrou, nesta segunda-feira, a Operação Mounjaro Delivery, que mira um esquema de venda de canetas emagrecedoras sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Um homem e uma mulher são suspeitos de vender medicamentos e outras mercadorias, como roupas e perfumes falsificados, por meio de rede social.

Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde funciona uma loja de venda de veículos. Na chegada das equipes ao endereço em Oswaldo Cruz, onde fica a residência do casal suspeito, ambos tentaram se desfazer das mercadorias atirando-as pelo telhado. Os policiais fizeram com que os investigados pegassem o material para entregá-lo.

As investigações sobre o casal começaram há dois meses. Agora, a Decon tenta identificar outras pessoas que possam fazer parte da rede clandestina de venda dos produtos ilegais.

Veja também