Mounjaro Delivery: casal suspeito de vender canetas emagrecedoras em rede social é alvo de operação
Agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro
A Delegacia do Consumidor (Decon) deflagrou, nesta segunda-feira, a Operação Mounjaro Delivery, que mira um esquema de venda de canetas emagrecedoras sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Um homem e uma mulher são suspeitos de vender medicamentos e outras mercadorias, como roupas e perfumes falsificados, por meio de rede social.
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Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde funciona uma loja de venda de veículos. Na chegada das equipes ao endereço em Oswaldo Cruz, onde fica a residência do casal suspeito, ambos tentaram se desfazer das mercadorias atirando-as pelo telhado. Os policiais fizeram com que os investigados pegassem o material para entregá-lo.
As investigações sobre o casal começaram há dois meses. Agora, a Decon tenta identificar outras pessoas que possam fazer parte da rede clandestina de venda dos produtos ilegais.