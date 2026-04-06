Seg, 06 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda06/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
rio de janeiro

Mounjaro Delivery: casal suspeito de vender canetas emagrecedoras em rede social é alvo de operação

Agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro

Reportar Erro
Mounjaro Delivery: casal suspeito de vender canetas emagrecedoras em rede social é alvo de operaçãoMounjaro Delivery: casal suspeito de vender canetas emagrecedoras em rede social é alvo de operação - Foto: Indranil Mukherjee / AFP

A Delegacia do Consumidor (Decon) deflagrou, nesta segunda-feira, a Operação Mounjaro Delivery, que mira um esquema de venda de canetas emagrecedoras sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Um homem e uma mulher são suspeitos de vender medicamentos e outras mercadorias, como roupas e perfumes falsificados, por meio de rede social.

Leia também

• Canetas emagrecedoras: 62% dos brasileiros dizem conhecer alguém que usa medicamentos

• Ozempic X Mounjaro: veja as diferenças entre as duas canetas emagrecedoras

• Além do Ozempic, veja quais canetas emagrecedoras já perderam patente e quando as próximas vão cair

Os agentes cumprem quatro mandados de busca e apreensão em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde funciona uma loja de venda de veículos. Na chegada das equipes ao endereço em Oswaldo Cruz, onde fica a residência do casal suspeito, ambos tentaram se desfazer das mercadorias atirando-as pelo telhado. Os policiais fizeram com que os investigados pegassem o material para entregá-lo.

As investigações sobre o casal começaram há dois meses. Agora, a Decon tenta identificar outras pessoas que possam fazer parte da rede clandestina de venda dos produtos ilegais.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter