A- A+

OBESIDADE Mounjaro em comprimido? Medicamentos orais para perda de peso podem estar disponíveis em breve Estudos apresentados recentemente apontam perda de peso de, em média 16 a 20%, com comprimidos para obesidade

Medicamentos injetáveis como Ozempic, Wegovy e Mounjaro revolucionaram o tratamento da obesidade ao proporcionar efeitos de perda peso semelhantes ao da cirurgia bariátrica. Agora as empresas que produzem esses medicamentos buscam desenvolver pílulas tão eficazes quanto e dois estudos apresentados na última semana indicam que isso está prestes a se tornar realidade.

A orforgliprona, medicamento oral da Eli Lilly (mesmo fabricante do Mounjaro), proporcionou uma perda de peso de 20% ou mais em uma em cada cinco pessoas que tomaram o comprimido uma vez ao dia, por 72 semanas. O fármaco tem como alvo os mesmos receptores GLP-1 que as injeções para perda de peso, como Mounjaro e Wegovy.

Embora essa perda de peso não seja tão acentuada quanto a dos pacientes que tomam tirzepatida injetável (Mounjaro), especialistas acreditam que um comprimido para obesidade será mais acessível e prático em comparação com as injeções.

A empresa publicou um resumo dos resultados em agosto e o artigo completo detalhando as descobertas foi publicado recentemente no New England Journal of Medicine e apresentado na reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes, em Viena, Áustria.

No estudo, os 3.127 pacientes foram divididos em grupos que tomaram comprimidos de orforgliprona de diferentes dosagens, enquanto outros tomaram placebo, por 72 semanas. Todos os pacientes eram obesos, ou seja, tinham um índice de massa corporal (IMC) igual ou superior a 30, mas não tinham diabetes. Participaram do estudo pacientes dos EUA, China, Brasil, Índia, Japão, Coreia do Sul, Espanha, Eslováquia e Taiwan.

Os resultados mostraram que, após 72 semanas, as pessoas que tomaram a menor dose de orforgliprona, comprimidos de 6 mg por dia, perderam em média 7,5% do peso corporal. Aqueles que tomaram a dose mais alta, 36 mg, perderam em média 11,2% do peso corporal.

Entre os pacientes que tomaram as doses mais altas, 54,6% tiveram uma redução de 10% ou mais do peso corporal, 36% tiveram uma redução de 15% ou mais e 18,4% tiveram uma redução de 20% ou mais.

Os pesquisadores afirmaram que outros indicadores de saúde também melhoraram entre as pessoas que tomaram o medicamento, incluindo melhora da pressão arterial, menor circunferência da cintura e redução dos níveis de colesterol ruim. Os efeitos colaterais mais comuns foram gastrointestinais, que foram considerados leves a moderados.

Outro estudo, publicado no The New England Journal of Medicine e apresentado na reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes que avaliou a eficácia e a segurança da semaglutida oral 25 mg, medicamento equivalente ao Wegovy em comprimido, mostrou que um em cada três participantes do estudo perdeu 20% ou mais do peso corporal.

A perda média de peso do medicamento, administrado em dose única diária, foi de 16,6% após 64 semanas. No estudo, os pesquisadores compararam a eficácia da semaglutida oral 25 mg (associada a mudanças no estilo de vida) ao placebo em 307 adultos com obesidade ou sobrepeso com uma ou mais comorbidades relacionadas ao peso, sem diabetes.

Os resultados mostraram que, em um cenário de adesão ideal ao tratamento, a perda de peso média foi de 16,6% para o grupo que utilizou semaglutida oral 25 mg, em comparação com 2,7% no grupo placebo após 64 semanas. Mais de um terço (34,4%) dos participantes alcançou uma redução de 20% ou mais do peso corporal, contra apenas 2,9% no grupo placebo. De acordo com a Novo Nordisk, fabricante do medicamento, esse resultado é comparável aos obtidos em estudos anteriores com Wegovy injetável.

A semaglutida oral 25 mg também demonstrou melhorias na capacidade de realizar atividades físicas diárias, como se levantar, caminhar e ser fisicamente ativo, além de melhorias nos fatores de risco cardiovascular.

A Lilly planeja submeter o comprimido diário GLP-1 para revisão regulatória ainda este ano e a Novo Nordisk informou que já submeteu à FDA, agência que regula medicamentos nos EUA, um Pedido de Novo Medicamento (NDA) para a formulação em comprimido de uso diário do Wegovy.

Veja também