Mounjaro: estudo revela que só 4% continuaram a perder peso depois de suspender a medicação Estudo publicado no JAMA Internal Medicine mostra que os benefícios da tirzepatida desaparecem após suspender o uso do medicamento

Um estudo publicado no JAMA Internal Medicine mostra que os benefícios da tirzepatida desaparecem para a maioria das pessoas após suspender o uso do medicamento.

Pessoas com obesidade que perderam peso com o uso de tirzepatida frequentemente recuperaram pelo menos 25% dessa perda dentro de um ano após a interrupção do tratamento, além de reversões nas melhorias na circunferência da cintura, pressão arterial, lipídios e glicemia.

As diretrizes atuais recomendam o uso de medicamentos para o controle da obesidade em combinação com uma dieta saudável e exercícios físicos para alcançar e manter a redução de peso e melhorar os parâmetros cardiometabólicos.

No recente estudo, os pesquisadores realizaram uma análise em um grupo selecionado de pacientes dentro de um ensaio clínico maior para avaliar as alterações nos parâmetros cardiometabólicos de acordo com o grau de reganho de peso após a suspensão da tirzepatida.

Chamado de SURMOUNT-4, a pesquisa recrutou 783 participantes, dos quais 670, que completaram o período inicial aberto de 36 semanas, foram randomizados para continuar com tirzepatida ou trocar para placebo durante a fase duplo-cega de 52 semanas.

O estudo ainda acompanhou 308 participantes do grupo "troca para placebo", excluindo aqueles que não perderam pelo menos 10% do peso durante o tratamento.

Durante o tratamento com tirzepatida

A perda de peso durante as 36 semanas de exposição à tirzepatida foi significativa em todos os grupos que posteriormente recuperaram o peso. A variação percentual média de peso da semana 0 à semana 36 foi de -21,9%.

O índice de massa corporal e a circunferência da cintura seguiram trajetórias semelhantes. O índice de massa corporal médio na semana 36 apresentou uma redução média de 8,3 unidades e a circunferência da cintura uma redução média de 18,3 cm.

Os parâmetros cardiometabólicos melhoraram em todas as categorias durante o período inicial. A pressão arterial sistólica e diastólica, os triglicerídeos, o colesterol não-HDL, o colesterol HDL, a hemoglobina A1c, a glicemia de jejum, a insulina de jejum, a resistência à insulina (HOMA2) e a função das células β (HOMA2) diminuíram entre a semana 0 e 36.

Após a suspensão

As trajetórias de peso divergiram quando a tirzepatida foi interrompida na semana 36 e substituída por placebo, enquanto as medidas de estilo de vida continuaram. O reganho de peso entre a semana 36 e a semana 88 foi o mesmo do que o período inicial das 36 primeiras semanas. Essa porcentagem foi determinada em todos os participantes na semana 88 e separados em 4 grupos:

Um grupo de 54 participantes apresentou um ganho de peso inferior a 25% em relação à perda inicial. Um segundo grupo de 77 participantes apresentou um ganho de peso entre 25% e menos de 50%. Um terceiro grupo de 103 participantes apresentou um ganho de peso entre 50% e menos de 75%. E, por último, um quarto grupo de 74 participantes apresentou um ganho de peso igual ou superior a 75%.

Aproximadamente metade dos participantes recuperou 50% ou mais da perda de peso anterior e cerca de um em cada quatro recuperou pelo menos 75%.

Quase 9% ultrapassaram o peso inicial, com uma recuperação de peso superior a 100%. Aproximadamente 4% continuaram a perder peso apenas com a intervenção no estilo de vida após a suspensão da tirzepatida.

Os parâmetros cardiometabólicos acompanharam de perto esses padrões de peso durante a abstinência. Na semana 36, a pressão arterial sistólica média foi de 114,3 mmHg, com um desvio padrão de 12,0 mmHg, e a pressão arterial diastólica média foi de 76,2 mmHg, com um desvio padrão de 8,6 mmHg.

Da semana 36 à semana 88, a pressão arterial sistólica aumentou em todos os grupos de reganho de peso. Os aumentos médios pelos mínimos quadrados atingiram 6,8 mmHg no grupo com menos de 25% de ganho de peso, 7,3 mmHg no grupo com ganho de peso entre 25% e menos de 50%, 9,6 mmHg no grupo com ganho de peso entre 50% e menos de 75% e 10,4 mmHg no grupo com ganho de peso igual ou superior a 75%.

A pressão arterial diastólica aumentou em 2,8 mmHg, 1,6 mmHg, 3,9 mmHg e 4,3 mmHg, respectivamente em cada grupo.

A circunferência da cintura também aumentou proporcionalmente ao ganho de peso. Da semana 36 à semana 88, a variação média foi de 0,8 cm no grupo com menos de 25% de perda de peso, 5,4 cm no grupo entre 25% e menos de 50%, 10,1 cm no grupo entre 50% e menos de 75% e 14,7 cm no grupo com 75% ou mais de perda de peso.

Os triglicerídeos e o colesterol não-HDL também aumentaram após a suspensão do medicamento. Da semana 36 à 88, as alterações percentuais estimadas nos triglicerídeos foram de 5,5%, 5,3%, 29,6% e 18,9% nas quatro categorias de grupo. Enquanto as alterações percentuais estimadas no colesterol não-HDL foram de -0,4%, 1,6%, 8,4% e 10,8%. As medidas glicêmicas também aumentaram dentro dos quatro grupos, bem como os marcadores de resistência à insulina que apresentaram alterações.

Os participantes que limitaram o reganho de peso a menos de 25% não apresentaram alterações estatisticamente significativas entre a semana 36 e a semana 88 na circunferência da cintura, triglicerídeos, colesterol não-HDL, insulina em jejum e resistência à insulina (HOMA2). Vários marcadores lipídicos e de insulina permaneceram semelhantes aos valores ao final do tratamento com tirzepatida e continuaram a diferir dos valores basais.

O colesterol HDL seguiu uma sequência distinta. Os níveis diminuíram durante o tratamento com tirzepatida e, em seguida, aumentaram em todas as categorias de reganho de peso após a suspensão do medicamento. Da semana 36 à semana 88, os aumentos percentuais estimados foram de 19,7%, 16,7%, 13,6% e 13,4% nas quatro categorias.

Ao longo de todo o período, da semana 0 à semana 88, os participantes com recuperação de peso de 75% ou mais apresentaram parâmetros cardiometabólicos na semana 88 semelhantes aos valores basais.

Como resultado, os cientistas afirmaram que a intervenção farmacológica de curto prazo não pareceu apresentar benefícios a longo prazo para a maioria dos pacientes que interromperam o tratamento com tirzepatida.

De acordo com os autores do estudo, a continuidade do tratamento para aqueles que vivem com obesidade crônica pode ser necessária para manter a redução de peso e os benefícios cardiometabólicos.

A obesidade crônica é uma doença associada a um risco elevado de complicações cardiometabólicas. Os objetivos do tratamento vão além da redução de peso, visando diminuir esse risco em relação à pressão arterial, aos níveis de lipídios, à regulação da glicose e à resistência à insulina.

