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saúde Mounjaro: FDA libera uso para reduzir risco de infarto e AVC nos EUA; entenda O órgão americano baseou a decisão em um estudo internacional com mais de 13 mil pacientes acompanhados por cerca de quatro anos e meio

O FDA (Food and Drug Administration), órgão regulador de medicamentos dos Estados Unidos, liberou o uso do Mounjaro, da farmacêutica Eli Lilly, para reduzir risco de infarto, AVC e morte cardíaca em adultos com diabetes tipo 2 e alto risco cardiovascular.

Isso amplia o uso do medicamento à base de tirzepatida, antes voltado apenas ao controle do diabetes e, posteriormente, usado no tratamento da obesidade.

O FDA baseou a decisão em um estudo internacional com mais de 13 mil pacientes acompanhados por cerca de quatro anos e meio. A pesquisa comparou o Mounjaro ao Trulicity e registrou redução de 8% na taxa de eventos cardiovasculares graves entre os usuários de tirzepatida.

Essa substância atua sobre os receptores dos hormônios GIP e GLP-1, envolvidos no controle da glicemia e do apetite.

Nos Estados Unidos, a mesma molécula é comercializada com o nome Zepbound para o tratamento da obesidade.

O remédio estimula a liberação de insulina quando o nível de açúcar no sangue está alto, retarda o esvaziamento do estômago e aumenta a saciedade.

A aprovação ocorre em meio a uma corrida entre as principais fabricantes de medicamentos da classe dos agonistas de GLP-1 para ampliar o uso dessas terapias para além do diabetes e da obesidade.

Uso no Brasil

No Brasil, o Mounjaro (tirzepatida) possui aprovação oficial da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para duas finalidades em adultos: o tratamento do diabetes tipo 2 e o controle crônico de peso (para casos de obesidade ou sobrepeso com comorbidades), sempre associado à dieta e à atividade física.

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A indicação do medicamento foi ampliada para crianças e adolescentes a partir dos 10 anos, mas essa autorização pediátrica é voltada exclusivamente para o controle do diabetes tipo 2.

Até o momento, a bula brasileira não prevê o uso do fármaco para reduzir o risco de infarto e AVC. Para que esses benefícios cardiovasculares passem a constar oficialmente no documento, é necessária uma nova autorização específica da agência reguladora

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