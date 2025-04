Mounjaro: laboratório antecipa a chegada do medicamento ao Brasil. Veja quando vai custar

A- A+

O Mounjaro, medicamento para diabetes da farmacêutica Eli Lilly, chegará ao país cerca de um mês antes do previsto. De acordo com a fabricante, o tratamento estará disponível para compra nas farmácias brasileiras na primeira quinzena de maio.

A data de chegada do remédio pode variar de acordo com a região do país, mas a previsão é que até o dia 15 de maio, todas as farmácias estejam abastecidas. Inicialmente, o medicamento chegaria ao país apenas em junho.

Atualmente, Mounjaro está aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apenas para o tratamento de diabetes tipo 2. Mas a Lilly já solicitou à agência a indicação para obesidade.



Quais doses estarão disponíveis?

A Anvisa aprovou seis doses de Mounjaro: 2,5 mg; 5 mg; 7,5 mg; 10 mg; 12,5mg e 15mg. Mas, neste primeiro momento, estarão disponíveis no país apenas as doses de 2,5 mg e 5 mg, que correspondem às doses iniciais de tratamento.

De acordo com o Luiz André Magno, diretor médico sênior da Eli Lilly do Brasil, a dosagem é eficaz para a redução da hemoglobina glicada e peso corporal e, portanto, para o controle da diabetes.

A Lilly afirmou que está trabalhando para trazer as outras doses ao país assim que possível.

Qual é o preço do Mounjaro?

A dose inicial de 2,5 mg custará R$ 1.406,75, e a dose de tratamento, de 5 mg custará R$ 1.759,64 no e-commerce do Programa Lilly Melhor Para Você, um programa gratuito de suporte ao paciente da Lilly. O valor equivale à quatro canetas injetáveis do medicamento e é suficiente para um mês de tratamento. Nas lojas físicas, o preço dentro do programa é de R$ 1.506,76 para 2,5 mg e R$ 1.859,65 para 5 mg.

Já as compras realizadas fora do programa terão os valores máximos de R$ 1.907,29 (2,5 mg) e R$ 2.384,34 (5 mg). Considerando a alíquota de 18% de ICMS, praticada no estado de São Paulo. Neste caso, o valor máximo pode variar de acordo com o ICMS de cada estado.

Como age o Mounjaro?

Mounjaro é um medicamento injetável semanal que melhora o controle da taxa de açúcar no sangue e também promove a perda de peso. Seu princípio ativo é a tirzepatida, um composto que atua nos receptores dos hormônios GIP (polipeptídeo insulinotrópico dependente de glicose) e GLP-1 (peptídeo 1 semelhante ao glucagon).

Esses hormônios são secretados pelo intestino em resposta aos nutrientes e atuam melhorando a liberação de insulina após uma refeição. Sabe-se que pacientes com diabetes tipo 2 têm uma diminuição nesse efeito.

O GIP, além de contribuir para a secreção de insulina, ajuda a reduzir da ingestão de alimentos e a aumentar o gasto energético, resultando em reduções de peso. Quando combinado com o GLP-1, pode resultar em maiores efeitos no controle da glicose no sangue e na redução do peso corporal.

Estudo realizado pela farmacêutica mostrou que a tirzepatida levou a uma redução 47% maior do número na balança do que os medicamentos que usam a semaglutida, como o Ozempic.

Os resultados detalhados do estudo mostraram ainda que 31,6% dos participantes conseguiram eliminar pelo menos 25% do peso. O feito foi alcançado por 16,1% daqueles no grupo da semaglutida.

Em relação aos efeitos adversos, a Eli Lilly diz que são principalmente reações gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreias, porém na maioria dos casos de forma leve a moderada.

