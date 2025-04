A- A+

SAÚDE Mounjaro: novo estudo mostra quando pacientes atingem menor peso, e se eles o recuperam após 3 anos Acompanhamento mostra que menor número na balança é alcançado após 22 meses de tratamento e que, no ano seguinte, maioria dos usuários recupera quilos, porém menos de 5% do peso inicial

Um novo estudo, que será apresentado no Congresso Europeu da Obesidade na Espanha, em maio, mostrou que os pacientes que fazem tratamento com a tirzepatida, princípio ativo do Mounjaro, da Eli Lilly, atingem o menor peso após 22 meses de tratamento com o remédio. Além disso, que dois terços dos pacientes recuperam 5% ou menos do peso inicial após atingir o número mais baixo da balança em três anos.

O medicamento é aprovado nos Estados Unidos para diabetes tipo 2 e para tratar a obesidade, nesse caso vendido sob o nome de Zepbound. No Brasil, a Anvisa aprovou o fármaco para diabetes, mas ainda analisa a indicação para pessoas obesas. A expectativa da farmacêutica é que o remédio chegue ao mercado do país em junho.





O novo trabalho, que analisa o uso da tirzepatida a longo prazo, foi liderado pelo professor Louis Aronne, da Weill Cornell Medicine, nos Estados Unidos, e por pesquisadores da Eli Lilly.

Os responsáveis pelo estudo acompanharam os participantes do SURMOUNT-1 trial, que avaliou a eficácia do medicamento, ao longo de 176 semanas, pouco mais de três anos. Ao todo, a análise englobou 690 voluntários, que tinham em média 49 anos e um peso de 107 kg.

Os pesquisadores observaram que os pacientes alcançaram o menor peso em aproximadamente 22 meses, quase dois anos, do início do tratamento, com uma média de 23,1% de redução em relação ao peso inicial.

Já ao longo do ano seguinte, até completar as 176 semanas de tratamento, os voluntários recuperaram em média 3,7% do peso inicial, fazendo a redução total ser de 19,4%. Entre os participantes tratados com a maior dose do remédio, 15 mg, 73% recuperaram menos de 5% do peso; 20% entre 5% e 10% do número inicial na balança e 7% ganharam 10% ou mais.

“No geral, esses resultados sugerem que a maioria dos participantes que receberam tirzepatida tiveram uma jornada de peso relativamente estável ao longo de três anos no estudo SURMOUNT-1 e conseguiram evitar qualquer recuperação substancial de peso”, avalia o professor Aronne, em comunicado.

