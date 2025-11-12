A- A+

Saúde Mounjaro, Ozempic: canetas emagrecedoras podem reduzir a duração do botox, diz novo estudo Segundo os pesquisadores, o efeito médio do Botox em aplicações faciais teria encurtado de 20 para 16 semanas

Estudo publicado no portal norte-americano PubMed mostrou que pode haver uma ligação entre o uso das “canetas emagrecedoras”, como o Ozempic e o Mounjaro, e a redução da durabilidade do Botox.

Segundos os pesquisadores, a redução foi de cerca de 4 semanas — o efeito médio do Botox em aplicações faciais teria encurtado de cerca de 20 para 16 semanas.

A pesquisa, feita por modelagem computacional, indica que esses remédios, conhecidos como agonistas do receptor GLP-1, podem diminuir o tempo de ação da toxina botulínica tipo A.

Os cientistas sugerem que a perda de massa magra e as mudanças metabólicas causadas pelo uso dos medicamentos interferem na forma como a toxina atua, porém, eles afirmam que são necessários mais estudos na área para comprovar esses resultados.

E que o recente estudo é baseado em simulação, entretanto, os resultados não devem ser desconsiderados, mas sim analisados com mais calma. Os cientistas e especialistas na área dizem que os resultados mostram a importância de informar ao dermatologista sobre o uso de medicamentos para emagrecimento antes de realizar o procedimento. Assim, o profissional pode ajustar a dose e a técnica de aplicação no intuito de oferecer um resultado mais duradouro.

Veja também