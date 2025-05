Mounjaro: 'Ozempic dos ricos' chega ao Brasil este mês

A- A+

O Mounjaro, medicamento para diabetes tipo 2 e obesidade que ganhou o apelido de "Ozempic dos ricos", chegará às farmácias brasileiras na primeira quinzena de maio, segundo a fabricante Eli Lilly. O medicamento é utilizado hoje no Brasil especialmente por pessoas de maior poder aquisitivo por não estar disponível ainda no país e, com isso, ter custos mais elevados devido à necessidade de importação.

Mas, assim que estiver disponível no Brasil, o preço do tratamento mensal irá variar entre R$ 1.406,75 e R$ 2.384,34 para doses de 2,5 mg e 5 mg.

Quando o Mounjaro chega no Brasil?

Inicialmente, a previsão era de que o Mounjaro chegasse às farmácias brasileiras no dia 7 de junho. Porém, a Eli Lilly antecipou a chegada para a primeira quinzena de maio. A expectativa é de que o medicamento esteja nas drogarias até o próximo dia 15.

Como o Mounjaro funciona?

O Mounjaro simula a ação dos hormônios GLP-1 e GIP. Eles, por sua vez, são associados à ativação da sensação de saciedade no cérebro e à redução da velocidade da digestão da comida. Com isso, o indivíduo sente menos fome, consome menos calorias e, consequentemente, perde peso.

No pâncreas, essa atuação também estimula a produção de insulina, motivo pelo qual os remédios são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2.

Qual a diferença do Mounjaro para o Ozempic?

A tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro) e a semaglutida (princípio ativo do Ozempic) pertencem à mesma classe de medicamentos: os análogos de GLP-1. Eles recebem esse nome porque simulam um hormônio chamado GLP-1.

Porém, enquanto a substância do Ozempic reproduz apenas a ação do GLP-1, a do Mounjaro é um duplo agonista -- simula o GLP-1 e um outro semelhante, o GIP. Por isso, a tirzepatida é considerada uma nova geração dos medicamentos.

Quanto vai custar o Mounjaro no Brasil?

Segundo a Eli Lilly, neste primeiro momento estarão disponíveis no país apenas as doses de 2,5 mg e 5 mg, que correspondem às doses iniciais de tratamento. A dose inicial de 2,5 mg custará R$ 1.406,75, e a dose de tratamento, de 5 mg, R$ 1.759,64 no e-commerce do Programa Lilly Melhor Para Você, um programa gratuito de suporte ao paciente da farmacêutica.

O valor equivale a quatro canetas injetáveis do medicamento e é suficiente para um mês de tratamento. Nas lojas físicas, o preço dentro do programa é de R$ 1.506,76 para 2,5 mg e R$ 1.859,65 para 5 mg.

Já as compras realizadas fora do programa terão os valores máximos de R$ 1.907,29 (2,5 mg) e R$ 2.384,34 (5 mg) em São Paulo, por exemplo, onde a alíquota do ICMS é de 18%.

Preciso de receita para comprar Mounjaro?

Sim. Recentemente, a Anvisa tornou obrigatória inclusive a retenção de receita médica para a compra de medicamentos agonistas de GLP-1, como Ozempic, Wegovy, Saxenda, Mounjaro e similares.

Para a inscrição no programa de pacientes da Lilly também é necessário prescrição médica.

