Suspeito de comercializar Mounjaro ilegalmente é preso no Recife por crime contra a saúde pública
Homem foi autuado em flagrante em um shopping; ele portava cinco unidades do medicamento
Um homem de 28 anos que vendia ilegalmente Mounjaro foi preso enquanto passeava em um shopping no Recife, nesta quarta-feira (3). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o suspeito portava cinco unidades do medicamento e foi detido em flagrante por crime contra a saúde e incolumidade pública.
O Mounjaro é usado para tratar diabetes tipo 2 e obesidade. Atualmente, conforme a Resolução da Anvisa publicada no Diário Oficial da União em 9 de junho deste ano, tem comércio rigidamente controlado. Apenas farmácias licenciadas podem vender a substância, desde que o comprador apresente receita médica.
No momento da prisão, as cinco unidades do medicamento foram apreendidas, já que estavam sob posse de uma pessoa física (o suspeito) e não jurídica autorizada (estabelecimentos farmacêuticos).
O homem, segundo a polícia, também estava "em local público, desacompanhado de prescrição médica, e sem qualquer vinculação formal".
Após a prisão, a investigação concluiu que o suspeito atuava na venda direta do medicamento por meio das redes sociais e plataformas digitais.
Cada unidade era vendida pelo valor de R$ 2.500. O homem, portanto, gerava "lucros indevidos com substância sujeita a controle especial, sem habilitação técnica ou autorização sanitária".