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Idioma Mover oferece 19 mil vagas gratuitas em cursos de idiomas para pessoas negras; veja como participar As inscrições podem ser feitas até 30 de setembro. Os participantes poderão estudar mais de um idioma simultaneamente

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O Movimento pela Equidade Racial (Mover), em parceria com a Education First (EF), anunciou a abertura de 19 mil vagas gratuitas do programa Mover Mundo Idiomas para pessoas negras estudarem até seis idiomas.

O objetivo é auxiliar a população negra a aprender um novo idioma, abrir caminhos profissionais, ampliar o acesso a oportunidades e até transformar relações pessoais.

“Mais do que aprender um novo idioma, esta iniciativa amplia horizontes e cria caminhos para que profissionais negros possam acessar novas oportunidades e ocupar, com confiança e preparo, os espaços que desejarem. A educação tem um papel fundamental na promoção da equidade e na transformação de talentos em possibilidades concretas de futuro”, afirma Tarsiane Diniz, diretora de Impacto Social da EF.

Os participantes terão seis meses de acesso à plataforma on-line e poderão estudar mais de um idioma simultaneamente, escolhendo entre inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros.

As inscrições podem ser feitas no site do programa e estão disponíveis até 30 de setembro.

Oportunidade

Segundo o Mover, a fluência em inglês ainda é um desafio para os brasileiros. O ranking de proficiência da EF demonstra que o Brasil ocupa a 75ª colocação entre 123 países analisados.

Desde o início da parceria, em 2022, o programa Mover e EF já distribuíram mais de 130 mil bolsas na área de idiomas. Entre os beneficiados estava Renata Carvalho, que sempre teve o sonho de estudar inglês.

Após algumas tentativas interrompidas durante a juventude, ela estabeleceu como uma de suas metas para 2026 retomar os estudos e buscar maior domínio do idioma.

Os resultados apareceram rapidamente. No teste de nivelamento realizado no início do curso, Renata recebeu 41 pontos, resultado equivalente ao nível B1. Em seis meses, alcançou 70 pontos e avançou para o nível B2. No entanto, foi na prática que ela percebeu o quanto havia avançado.

“Um momento muito marcante foi participar, pela primeira vez, de uma reunião internacional no meu trabalho e conseguir compreender o que estava sendo discutido. Depois de várias tentativas de estudar inglês na juventude, que acabaram em desmotivação e desistência, o Mover Mundo e a EF foram minha virada de chave”, conta.

Já para Fernanda Cristina Silva, a experiência foi diferente e o aprendizado ganhou um novo significado. Para ela, o inglês começou como uma oportunidade de desenvolvimento profissional, mas acabou criando também uma forma de interação dentro de casa. O filho dela, que aprendeu o idioma sozinho, passou a acompanhar a evolução de perto.

“Quando eu estava com muita dificuldade no inglês, ele chegava e falava: ‘Não, mãe, não é assim. É assim’. Até hoje, quando peço alguma coisa para ele, ele fala: ‘In English, please’. Ele sempre me incentiva e me motiva não só a estudar, mas também a falar”, conta.

Compromisso

Para Mover, a oferta das 19 de mil novas vagas amplia o acesso da população negra à qualificação profissional, mas também integra o compromisso do movimento de gerar três milhões de oportunidades de capacitação, conexão com emprego e empreendedorismo até 2030.

“O domínio de outros idiomas deixou de ser um diferencial restrito a determinadas carreiras e passou a fazer parte das competências valorizadas em diferentes setores e níveis profissionais. Ampliar o acesso de pessoas negras a esse conhecimento contribui para fortalecer sua preparação, favorecer o acesso a conteúdo e conhecimentos produzidos em outros idiomas e ampliar as possibilidades de ascensão profissional. É nesse sentido que o ensino de idiomas se conecta à nossa meta de promover maior equidade racial no mercado de trabalho”, afirma Fernando Soares, gerente de Projetos, Operações e Dados do MOVER.

Serviço

MOVER Mundo Idiomas

Inscrições disponíveis no site do Mover até o dia 30 de setembro

Formato: 100% online



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