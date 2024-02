A- A+

A Prefeitura de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, divulgou os resultados do Carnaval 2024, na manhã desta quinta-feira (15).



De acordo com a gestão municipal, mais de 4 milhões de pessoas andaram pelas ladeiras da Cidade Alta, entre 8 e 14 de fevereiro, fazendo com que o município acredite que essa foi "a maior festa da sua história".

Durante a folia de Momo, o público foi diversificado, de diversas partes do mundo, e interagiu com mais de 200 atrações nos oito palcos espalhados pela cidade.



Segundo a prefeitura, o evento movimentou R$ 400 milhões, ou seja, cada pessoa gastou em média R$ 139,20. Cerca de 35 mil empregos diretos e indiretos foram gerados.

"O maior termômetro são as pessoas que estavam nas ruas. O Carnaval de Olinda é puramente democrático. Aqui, as pessoas brincam com ou sem dinheiro. Nosso Carnaval teve coco, samba, pop, rock, brega e o frevo, que é o carro-chefe na nossa cidade. Eu visitei alguns polos e pude ver tudo funcionando. Estavam ativos a Secretaria de Saúde, 24 horas, a Guarda Municipal, os garis trabalharam diuturnamente para manter a cidade limpa. Foram 450 banheiros espalhados por todo o Sítio Histórico para dar comodidade aos foliões", declarou o prefeito da cidade, Professor Lupércio (PSD). Ele comemorou ainda a exposição do Carnaval de Olinda, que foi assunto no noticiário internacional.

A rede hoteleira teve 99% de ocupação e ampliou a oferta de leitos em 10%, quando comparada a 2023.

O município registrou 1.442 enpreendedores do Carnaval. Eles receberam um kit de trabalho, contendo pares de lucas, ecobags, bonés, bisnagas de protetores solares, bisnagas de álcool em gel e camisas personalizadas. No total, houve ainda a injeção de R$ 153 mil com o aporte do Crediamigo Frevo.

"É um Carnaval irreverente, multicultural e plural. Os dados são consolidados por equipes da rua, com agentes de desenvolvimento econômico, que vão fazendo as pesquisas com turistas, empreendedores e foliõe. As expectativas superaram todos os números que a gente vinha colocando", explicou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Mirella Almeida.

A secretária de Cultura, Gabriela Campelo, também comemorou os resultados e acredita que a próxima folia vai ser ainda mais proveitosa.

"Vimos a nossa cultura brilhar, as agremiações irem às ruas e aqui os nossos gestores têm como meta sempre garantir que a cultura e a tradição sempre estejam em evidência na nossa cidade. A chegada dos polos vem para fortalecer o que a gente tem de melhor, que é o frevo, maracatu, rock e brega. A Secretaria de Cultura vai sempre garantir os direitos dos produtores de cultura, das nossas tradições, da nossa história e da nossa herança. Duvidaram do nosso Carnaval e ele só tem crescido. 2025 vem aí e vai ser ainda melhor", disse ela.

Segurança

Segundo a prefeitura, foram registrados 18 boletins de ocorrência, na Delegacia Interativa, montada na Secretaria de Segurança Urbana. O Centro de Atendimento à Mulher (CEAM) registrou um caso de violência contra uma foliã. Ela foi recebida por uma advogada, uma assistente social e uma psicóloga. Todas trabalharam em parceria com a Delegacia da Mulher.

Durante os dias de folia, mais de 700 itens foram perdidos, como RG, CPF, carteira de habilitação, cartões de crédito, celulares, entre outros. O serviço de Achados e Perdidos de Olinda segue funcionando na Secretaria de Segurança Cidadã, que fica na Rua Santos Dumont, 177, Varadouro. O cidadão pode entrar em contato antecipadamente, para saber a localização do pertence, pelos telefones (81) 3429-2947 ou 9768. Outra opção é o WhatsApp (81) 9. 8979-0054.

O serviço funciona das 8h às 17h. Após o prazo de 30 dias, os materiais recolhidos serão destinados à Central dos Correios, e o folião deverá se dirigir até lá para recuperá-los.

Saúde

O esquema especial de saúde realizou 4.831 atendimentos de clínica médica. A rede contou com atendimentos na Policlínica João Barros Barreto, no Carmo; Serviço de Pronto Atendimento de Peixinhos; UPA de Rio Doce; e no Hospital do Tricentenário.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou 197 atendimentos.

As equipes de vigilância sanitária realizaram 1.327 inspeções, que resultaram em três apreensões de produtos mal acondicionados, vencidos ou manuseados incorretamente que poderiam comprometer a saúde das pessoas.

