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TRAGÉDIA Movimentação é baixa no Pilar, nesta quinta (9); homem recolhe recicláveis após desabamento de muro Tragédia deixou dois mortos e dois feridos

A movimentação de pessoas na Rua do Ocidente, Comunidade do Pilar, no Centro do Recife, é baixa nesta quinta-feira (9), três dias após o desabamento do muro de um casarão que deixou dois mortos e dois feridos. Um total de 14 imóveis que circunvizinham a área seguem interditados pela Defesa Civil do Recife.

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Imóvel fica na Rua do Ocidente | Fotos: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Segundo a prefeitura da cidade, todas as dez pessoas que estavam na Creche Escola do Pilar, que fica em frente onde aconteceu a tragédia, já foram deslocadas. Duas delas foram para o Hotel Social do município, oito preferiram se deslocar para casa de amigos e parentes e cinco ocupantes de imóveis na área já saíram.

>> Após desabamento causar mortes, moradores resistem em sair de área de risco

Um casal ficou ferido após o desabamento. Ana Carolina da Costa Silva, de 31 anos, permanece no Hospital da Restauração (HR), no Derby. Segundo a unidade, ela permanece estável, consciente e orientada. Já Sidcley de Oliveira, de 27, foi transferido para outra instituição de saúde que não teve nome divulgado.

Homem recolhe recicláveis

No começo da tarde desta quinta, a reportagem da Folha de Pernambuco foi ao local para acompanhar o caso. Parte da fita de isolamento colocada pela Defesa Civil do Recife está caída.

Um homem que não se identificou estava dentro de um dos cômodos que desabaram, recolhendo materiais recicláveis como telhas e garrafas PET. Mesmo sem dar entrevista, disse que estava a serviço e que aquele espaço servia de depósito para os itens.

A proprietária do estabelecimento que recolhe o material é Raielly Naiara, de 30 anos. Ela estava perto de onde tudo aconteceu, na esquina, e alegou que, mesmo após a interdição, a Defesa Civil do Recife teria liberado para que tudo fosse recolhido. Contudo, ela não apresentou qualquer comprovação dessa permissão.

Raielly tem 30 anos | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

“O isolamento continua, mas a Defesa Civil permitiu que os materiais fossem retirados, bem como tudo o que está dentro do depósito. Lá tem garrafas PET, telhas de alumínio e outros materiais. Há uma necessidade de retirada, porque ali, querendo ou não, é meu material. Como a Defesa Civil não conseguiu tirar tudo, meu funcionário está fazendo isso. Ali é a parte principal, onde a gente estocava os materiais”, explicou.

Ainda segundo Naiara, um outro cômodo com acesso mais difícil guarda maquinários de construção, mas ela alegou que a retirada só pode ser feita com ajuda da prefeitura e da Defesa Civil.

O que diz o órgão?

Em nota, a Defesa Civil do Recife disse que a retirada só pode ser feita com "acompanhamento dos profissionais do órgão". E esclarece que, em relação ao maquinário, "a remoção não foi autorizada devido ao risco".

Novo habitacional

Em nota, a Prefeitura do Recife relembrou que anunciou, exatamente uma semana antes do desabamento, a construção de um novo habitacional na comunidade. O projeto está em fase de chamamento público e será erguido dentro do programa Minha Casa Minha Vida. O edital já foi publicado no Diário Oficial do Município.

Esse conjunto terá 112 unidades de moradia, com investimento previsto de R$ 20 milhões. Atualmente, ainda segundo a gestão, há 213 auxílios moradia ativos para a Comunidade do Pilar.

O complexo vai ocupar a quadra 55, na Rua de São Jorge, ocupando um terreno de 2.915,47 m², com térreo mais três andares. No segundo semestre de 2025, a gestão municipal entregou o habitacional Papa Francisco, beneficiando 128 famílias do Pilar.

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