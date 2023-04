A- A+

TRÂNSITO Com obra na via suspensa, movimentação na BR-232 no Curado é tranquila nesta Quinta-feira Santa (6) Primeiro dia do feriado da Semana Santa tem fluxo de carros quase livre, sem retenções nem pontos de engarrafamento

Nesta quinta-feira (6), primeiro dia do feriado da Semana Santa, muita gente pega a estrada sentido Caruaru, Gravatá, e principalmente para o Brejo Madre de Deus onde acontece o espetáculo da Paixão de Cristo, no Agreste de Pernambuco. Apesar do maior fluxo de carros, o trânsito não foi como de costume nas primeiras horas do dia, sem retenção e pontos de engarrafamento.

O Estado suspendeu as obras na rodovia neste feriadão, permitindo assim um maior fluxo de carros, sem engarrafamento. Quem pegar a BR-232 neste feriadão vai encontrar três faixas de circulação, em ambos os sentidos, em praticamente todo o trecho que passa pelas obras de triplicação. Por meio de nota publicada no instagram, o Governo do Estado alerta a população para ficar atento à sinalização, já que ainda há um trecho de 100 metros, no sentido Recife-Interior, e outro de 300 metros, no sentido Interior-Recife, que ainda estão com a circulação limitada a duas faixas.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem de Pernambuco, 12 lombadas eletrônicas vão ser desligadas. Elas ficam localizadas entre a BR-232 (no Curado e em Moreno), e nas rodovias estaduais (PE-60 no Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Sirinhaém, e na PE-30 em Itapissuma). O desligamento acontece a partir das 12h desta quinta-feira (5), sendo religadas às 5h da próxima segunda (10).

A PRF, junto com Detran-PE, vai promover algumas blitz para orientar os motoristas que vão pegar a estrada nesse feriado da Semana Santa.

