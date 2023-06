A- A+

SÃO JOÃO 2023 Movimentação no TIP aumenta às vésperas do São João; Caruaru é o principal destino Segundo a administração da rodoviária, entre esta quinta-feira (22) e o próximo domingo (26), quase 27 mil passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário do Recife

A poucdias do São João, mas com a festa já rolando em vários pontos no interior de Pernambuco, a movimentação na Rodoviária do Recife (TIP) já é mais intensa, visto que vários passageiros optam pelos ônibus intermunicipais como meio de transporte com destino a Caruaru, Arcoverde, entre outras cidades do Agreste e do Sertão.

Segundo a administração da rodoviária, entre esta quinta-feira (22) e o próximo domingo (26), quase 27 mil passageiros devem passar pelo Terminal Rodoviário do Recife. Dado o aumento no movimento, as empresas de ônibus intensificaram o fluxo de viagens. Ao todo, 78 ônibus extras devem atender à demanda maior; esse número, no entanto, pode ser ampliado caso seja necessário.

O TIP informou, ainda, que os destinos intermunicipais mais procurados no período junino são Caruaru, Gravatá e Garanhuns, todas no Agreste; e Petrolina, no Sertão pernambucano. Já em relação às viagens interestaduais, os principais destinos são Aracajú (SE); João Pessoa e Campina Grande (PB) e Fortaleza (CE).

Entre os que pegaram a estrada com destino à Capital do Forró já na manhã desta quinta (22) está o analista de sistemas Siva Moura, 48, que mora no Recife e só volta a capital na próxima segunda-feira (26). "Faz muito tempo que não vou, sempre brinco o São João aqui no Recife. Esse ano estou indo porque as expectativas em relação à festa lá [em Caruaru] estão bem altas e também por causa da pandemia, que obrigou a gente a ficar parado", disse.



"Eu já queria ter ido há muito tempo, só não fui antes por causa do trabalho. Por lá, vou ficar no Alto do Moura", completou Siva.

O pintor Edson Campos, 42, não escondeu a ansiedade para chegar em Caruaru e ficar hospedado na casa de amigos, que o convidaram para o parte do período festivo. "Geralmente faço meu São João em casa, brinco por aqui mesmo. Mas esse ano surgiu a oportunidade de ir a Caruaru", contou.

"A expectativa é muito grande. Espero aproveitar bastante e só voltar na segunda, com raiva. Por mim eu só voltaria na terça-feira ou na quarta", brincou.

