PROJEÇÃO

Movimentação de passageiros no TIP durante o feriado de Natal deve crescer 5%

Expectativa é da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI)

Movimentação no TIP para o feriado de NatalMovimentação no TIP para o feriado de Natal - Foto: Arthur Mota

A expectativa das 13 empresas que operam no Terminal Rodoviário Prefeito Antônio Farias (TIP), no Recife, é de que 32,3 mil pessoas deverão passar neste Natal no equipamento, considerando partidas e chegadas. A estimativa compreende o período de 23 a 28 de dezembro.

No Natal de 2024 circularam pelo TIP 30.809 passageiros. O crescimento esperado neste ano, portanto, é de 5%, de acordo com a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI).

As empresas garantem estar preparadas para disponibilizar viagens extras a depender do aumento da demanda pelas viagens.

Os destinos mais procurados dentro de Pernambuco são Caruaru, no Agreste, e Arcoverde, no Sertão.

Para as viagens interestaduais, os principais destinos são Salvador e Fortaleza.

Consultas de horários, preços e compras de passagens podem ser feitos pela internet no site da Socicam, que administra o terminal por concessão da EPTI.

Informações importantes aos passageiros

Embarque de Menores

Contatos
• Site - https://www.rodoviariarecife.com
• Terminal Rodoviário – (81) 3452-0005
• Canal interativo – (81) 3207-1088

Com informações da assessoria

