PROJEÇÃO Movimentação de passageiros no TIP durante o feriado de Natal deve crescer 5% Expectativa é da Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI)

A expectativa das 13 empresas que operam no Terminal Rodoviário Prefeito Antônio Farias (TIP), no Recife, é de que 32,3 mil pessoas deverão passar neste Natal no equipamento, considerando partidas e chegadas. A estimativa compreende o período de 23 a 28 de dezembro.

No Natal de 2024 circularam pelo TIP 30.809 passageiros. O crescimento esperado neste ano, portanto, é de 5%, de acordo com a Empresa Pernambucana de Transporte Coletivo Intermunicipal (EPTI).

As empresas garantem estar preparadas para disponibilizar viagens extras a depender do aumento da demanda pelas viagens.

Os destinos mais procurados dentro de Pernambuco são Caruaru, no Agreste, e Arcoverde, no Sertão.

Para as viagens interestaduais, os principais destinos são Salvador e Fortaleza.

Consultas de horários, preços e compras de passagens podem ser feitos pela internet no site da Socicam, que administra o terminal por concessão da EPTI.

Informações importantes aos passageiros

Recomenda-se adquirir os bilhetes de passagens com antecedência;

Verificar se os bilhetes estão selados com a tarifa de embarque;

Chegar ao Terminal Rodoviário com pelo menos 1h de antecedência ao embarque;

Conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças;

Checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço;

Dirigir-se ao embarque com 1h de antecedência para evitar aglomerações em filas;

Apesar da existência dos horários extras, não implica dizer que comprando de última hora a passagem, haverá horário vago breve.

Embarque de Menores

O transporte é gratuito para crianças com até seis (06) anos incompletos, desde que o menor esteja acompanhado por seus responsáveis legais e não ocupe lugar nos assentos. Tanto para viagens intermunicipais como interestaduais;

Em viagens de ônibus dentro do território nacional, o menor, com até 16 anos, só poderá viajar acompanhado por seus responsáveis legais (que possuam até o 3º grau de parentesco com a criança e que deverá ser comprovado por documentação original). Podendo também, a criança acompanhada de maior de idade autorizado pelo pai, mãe ou responsável. No entanto, deverá estar munida de uma autorização por escrito;

Para viajar sozinho, o menor de 16 anos precisa de uma autorização judicial, original, expedida por um posto de Juizado de Infância e Juventude;

Os adolescentes acima de 16 anos completos podem viajar sem acompanhante, desde que apresentem documento de identificação original (RG ou Carteira de Trabalho);

Nas cidades da mesma região metropolitana, não é necessária nenhuma autorização do Juizado de Infância e Juventude.

Contatos

• Site - https://www.rodoviariarecife.com

• Terminal Rodoviário – (81) 3452-0005

• Canal interativo – (81) 3207-1088

Com informações da assessoria

