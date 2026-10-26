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Europa Movimento estudantil conquista vitória contra a direita na Sérvia Dezesseis pessoas morreram e os manifestantes atribuíram o acidente à corrupção

O movimento estudantil da Sérvia declarou vitória nas eleições legislativas de domingo (25), encerrando 14 anos de governo do partido populista de direita de Aleksander Vucic.

A vitória nas eleições antecipadas é o ponto culminante de quase dois anos de manifestações desencadeadas pelo desabamento, em 2024, de uma marquise da estação de Novi Sad, a segunda maior cidade do país balcânico.

Dezesseis pessoas morreram e os manifestantes atribuíram o acidente à corrupção.

O incidente desencadeou os maiores protestos no país desde a queda do ex-líder Slobodan Milosevic em 2000.

Segundo uma pesquisa da ONG Cesid, baseada em uma amostra que representa 96% dos votos, o movimento estudantil obteve 52,9% dos votos, contra 38,8% do governista Partido Progressista Sérvio (SNS).

Os resultados preliminares não oficiais, divulgados nesta segunda-feira (26), representariam uma maioria de 140 cadeiras das 250 do Parlamento. A participação final estimada foi de 69,3%.

"Os estudantes venceram e, com eles, também vence a esperança de que a Sérvia seja um país de justiça, liberdade e dignidade", declarou Radomir Saicic, candidato da Lista dos Estudantes.

"A julgar por uma amostra estratificada, está claro que perdemos estas eleições", reconheceu Vucic diante de seus seguidores na sede do Partido Progressista Sérvio (SNS), em Belgrado.

O discurso de Vucic provocou uma explosão de alegria na capital sérvia. Milhares de pessoas celebraram perto da sede da Comissão Eleitoral.

Na sede da Lista dos Estudantes, os simpatizantes do movimento aplaudiam, choravam e se abraçavam, aos gritos de "vitória, vitória".

Em setembro, Vucic, então presidente, dissolveu o Parlamento e convocou eleições antecipadas, uma das principais demandas do movimento de protesto. Alguns dias depois, apresentou sua renúncia para poder concorrer ao pleito com a expectativa de ser eleito primeiro-ministro.

"Liberdade"

Contra Vucic, o movimento estudantil virou uma força política heterogênea para tentar a vitória. Sua lista única não tem uma figura de destaque. São candidatos da sociedade civil, cujo único ponto em comum era o desejo de derrotar o partido governista.

O movimento lançou uma mensagem a favor da participação às vésperas das eleições com o lema "A Sérvia acorda!".

"Vocês foram e continuam sendo nossa força. É hora de redirecionar essa força para a liberdade", declarou o movimento em uma carta publicada no X.

A manifestação mais recente do movimento mobilizou quase 150.000 pessoas na capital sérvia, Belgrado.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o primeiro-ministro da Hungria, Peter Magyar, parabenizaram a Lista dos Estudantes.

"Estamos prontos para apoiar as reformas sobre o Estado de Direito, liberdade de imprensa, o combate à corrupção e o fortalecimento das instituições democráticas, e trabalhar juntos para promover o futuro da Sérvia na União Europeia", escreveu Von der Leyen no X.

Today, the people of Serbia turned out in record numbers to shape their country’s future. Congratulations to the Student List on its victory in the parliamentary elections. We stand ready to support reforms on the rule of law, media freedom, the fight against corruption and strong democratic institutions, and to work together to advance Serbia’s future in the European Union. @eucopresident — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 25, 2026

Magyar, por sua vez, afirmou ter conversado com dirigentes da Lista dos Estudantes e expressou o apoio de seu país.

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