Movimento libanês Hezbollah afirma que bombardeio israelense na Síria será "punido"

O movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, alertou que Israel pagará por matar membros do alto escalão dos Guardiões da Revolução islâmica em um bombardeio nesta segunda-feira (1º) contra o consulado iraniano na Síria.

O bombardeio, atribuído a Israel em Damasco, "não passará sem que o inimigo seja punido e receba vingança", declarou o grupo xiita libanês em um comunicado.

O ataque israelense matou sete membros dos Guardiões da Revolução, o exército ideológico do Irã, incluindo dois comandantes, disse o corpo armado.

"O ataque destruiu todo o edifício, matando e ferindo todos os que estavam dentro, e se está trabalhando para recuperar os corpos e resgatar os feridos em meio aos escombros", informou o Ministério da Defesa sírio enquanto no local os serviços de emergência buscavam vítimas sob os destroços e fizeram as sirenes soar.

As forças de segurança isolaram o perímetro diante de uma multidão de curiosos, que se concentravam perto de veículos carbonizados.

Um jornalista da AFP constatou que o bombardeio só deixou de pé a porta do edifício, com um cartaz mencionando "a seção consular da embaixada do Irã".

O embaixador iraniano na Síria, Hossein Akbari, que saiu ileso, disse à TV estatal iraniana que o ataque foi executado "com aviões de combate F-35 e seis mísseis".

Perguntado sobre a incursão durante uma coletiva de imprensa em Israel, o porta-voz do Exército israelense, contra-almirante Daniel Hagari, respondeu que "não comentava as informações da imprensa estrangeira".

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em 7 de outubro, na Faixa de Gaza, vem crescendo o temor de que o conflito ganhe uma dimensão regional.

Israel tem intensificado os ataques contra grupos vinculados ao movimento palestino e outros, como ele, apoiados pelo Irã.

'Resposta séria'

A televisão estatal iraniana também informou que, entre os mortos, estava o general de brigada Mohammad Reza Zahedi, de 63 anos, um dos altos comandantes da Força Quds, braço de operações no exterior do Exército de Guardiões da Revolução.

Por sua vez, o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), ONG com sede no Reino Unido e que conta com uma ampla rede de informantes na Síria, informou que pelo menos 11 pessoas morreram no bombardeio.

"Oito iranianos, dois sírios e um libanês, todos eles combatentes, nenhum civil", disse à AFP Rami Abdel Rahman, que dirige a ONG.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, atribuiu o ataque a Israel e pediu uma "resposta séria da comunidade internacional", segundo um comunicado do ministério.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "perdeu completamente o equilíbrio mental devido aos sucessivos fracassos do regime israelense em Gaza e à incapacidade de conquistar os ambiciosos objetivos dos sionistas".

Já o embaixador Akbari afirmou que "o ataque israelense contra o consulado iraniano mostra a realidade da entidade sionista, que não reconhece nenhuma lei internacional e faz tudo que é desumano para atingir seus objetivos".

O Hamas, por sua vez, condenou o ataque "nos termos mais enérgicos" e afirmou que representava uma "escalada perigosa".

A Rússia acusou Israel de executar um ataque "inaceitável".

O bombardeio desta segunda ocorreu três dias após o OSDH denunciar ataques israelenses na Síria que mataram 53 pessoas, entre elas 38 soldados sírios e sete combatentes do Hezbollah.

Este foi o maior número de baixas sofrido pelo Exército sírio em ataques israelenses desde que começou a guerra entre Israel e Hamas em Gaza, indicou a ONG.

