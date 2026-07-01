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FÉ Movimento Mães que Oram pelos Filhos realiza 4º Encontro Estadual em Pernambuco, neste sábado Com o tema "Eucaristia: Presente de Deus, Encontro com Cristo", evento reunirá participantes de diversas regiões do estado para um dia de oração, formação, espiritualidade e convivência fraterna

O Movimento Mães que Oram pelos Filhos de Pernambuco promove, neste sábado (4), o quarto encontro, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O evento conta com uma programação integral, das 7h às 17h, e reúne participantes de diversos municípios do estado para um dia de espiritualidade, formação e convivência fraterna.

Com o tema "Eucaristia: Presente de Deus, Encontro com Cristo", a iniciativa tem como intuito fortalecer a vivência da fé, incentivar a oração pelas famílias e oferecer apoio às mães diante dos desafios enfrentados no dia a dia, como violência, drogas, depressão, ansiedade e conflitos familiares.

A programação inclui momentos de oração, adoração, música, palestras e rodas de conversa, e será finalizada às 17h, com a celebração da Santa Missa presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

A última edição, realizada no ano passado, também foi encerrada com a Santa Missa presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano. | Foto: Serviço Mídia Mães Mulheres que Oram pelos Filhos / Divulgação

Um dos principais destaques do encontro será a participação da fundadora do movimento, Angela Abdo, referência nacional na evangelização de mães e famílias.

Ao longo do encontro, ela vai conduzir palestras, participar de rodas de conversa e ficar à disposição para entrevistas sobre a trajetória da iniciativa, maternidade, espiritualidade e o impacto da oração na vida familiar.

História

O Movimento Mães que Oram pelos Filhos surgiu em Vitória, capital do Espírito Santo, a partir da iniciativa de um pequeno grupo de mães que passou a se reunir para interceder pela vida de seus filhos e fortalecer a espiritualidade das famílias.

Criado em 2011, o crescimento da proposta levou ao reconhecimento oficial da Igreja Católica, em 2014, como movimento eclesial. Atualmente, a iniciativa está presente em todos os estados brasileiros, reunindo cerca de quatro mil grupos oficiais de oração, além de atuar em mais de 15 países distribuídos pelos continentes americano, europeu, africano e oceânico.

Em Pernambuco, o movimento está organizado nas nove dioceses e na Arquidiocese de Olinda e Recife, totalizando atualmente 140 grupos de oração. | Foto: Serviço Mídia Mães Mulheres que Oram pelos Filhos / Divulgação

Desde 2023, o Encontro Estadual faz parte do calendário anual da instituição, reunindo mães de diferentes regiões do estado para um dia dedicado à formação, à espiritualidade e à oração pelas famílias.

Ao longo dos anos, o evento se consolidou como uma rede de acolhimento e apoio, fortalecendo vínculos entre mulheres que encontram na fé um caminho para enfrentar os desafios da maternidade e da vida familiar.

Programação:

7h00 – Credenciamento

7h30 – Animação

7h45 – Abertura, bênção e entronização de Nossa Senhora de La Salette

8h15 – Entrada das bandeiras dos serviços e dioceses

8h30 – Terço da Eucaristia

9h00 – Pregação: "Emaús – GPS Divino para Encontrar Jesus Ressuscitado na Eucaristia", com Angela Abdo

9h40 – Pregação: "Eucaristia: Lugar de Encontro com Cristo", com padre Renato Criste

10h20 – Intervalo

10h50 – Animação

11h00 – Pregação: "Mistério Acreditado e Mistério Celebrado", com Vanessa Menin

11h40 – Adoração, conduzida pelo padre Anderson Gomes

12h10 – Almoço

13h30 – Animação

13h40 – Roda de conversa com Angela Abdo, padre Renato Criste, padre Anderson Gomes, Aline Eisenlohr e Vanessa Menin

14h30 – Pregação: "Mistério Vivido e Mistério Anunciado", com padre Anderson Gomes

15h10 – Intervalo

15h40 – Animação

15h50 – Pregação: "Na Escola de Maria, Mãe Eucarística", com Aline Eisenlohr

16h30 – Encerramento

17h00 – Santa Missa presidida por Dom Paulo Jackson

Serviço:

4º Encontro Estadual do Movimento Mães que Oram pelos Filhos

Data: Sábado, 4 de julho

Horário: 7h às 17h

Local: Teatro Guararapes, Centro de Convenções de Pernambuco – Olinda/PE

Inscrições: por meio de link oficial ou WhatsApp da organização.

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