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Movimento Mães que Oram pelos Filhos realiza 4º Encontro Estadual em Pernambuco, neste sábado

Com o tema "Eucaristia: Presente de Deus, Encontro com Cristo", evento reunirá participantes de diversas regiões do estado para um dia de oração, formação, espiritualidade e convivência fraterna

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Encontro reúne mães em Pernambuco para fortalecer a fé e rezar pelos filhosEncontro reúne mães em Pernambuco para fortalecer a fé e rezar pelos filhos - Foto: Serviço Mídia Mães Mulheres que Oram pelos Filhos / Divulgação

O Movimento Mães que Oram pelos Filhos de Pernambuco promove, neste sábado (4), o quarto encontro, no Teatro Guararapes, no Centro de Convenções, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. O evento conta com uma programação integral, das 7h às 17h, e reúne participantes de diversos municípios do estado para um dia de espiritualidade, formação e convivência fraterna.

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Com o tema "Eucaristia: Presente de Deus, Encontro com Cristo", a iniciativa tem como intuito fortalecer a vivência da fé, incentivar a oração pelas famílias e oferecer apoio às mães diante dos desafios enfrentados no dia a dia, como violência, drogas, depressão, ansiedade e conflitos familiares.

A programação inclui momentos de oração, adoração, música, palestras e rodas de conversa, e será finalizada às 17h, com a celebração da Santa Missa presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson.

A última edição, realizada no ano passado, também foi encerrada com a Santa Missa presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitanoA última edição, realizada no ano passado, também foi encerrada com a Santa Missa presidida por Dom Paulo Jackson, arcebispo metropolitano. | Foto: Serviço Mídia Mães Mulheres que Oram pelos Filhos / Divulgação

Um dos principais destaques do encontro será a participação da fundadora do movimento, Angela Abdo, referência nacional na evangelização de mães e famílias.

Ao longo do encontro, ela vai conduzir palestras, participar de rodas de conversa e ficar à disposição para entrevistas sobre a trajetória da iniciativa, maternidade, espiritualidade e o impacto da oração na vida familiar.

História
O Movimento Mães que Oram pelos Filhos surgiu em Vitória, capital do Espírito Santo, a partir da iniciativa de um pequeno grupo de mães que passou a se reunir para interceder pela vida de seus filhos e fortalecer a espiritualidade das famílias.

Criado em 2011, o crescimento da proposta levou ao reconhecimento oficial da Igreja Católica, em 2014, como movimento eclesial. Atualmente, a iniciativa está presente em todos os estados brasileiros, reunindo cerca de quatro mil grupos oficiais de oração, além de atuar em mais de 15 países distribuídos pelos continentes americano, europeu, africano e oceânico.

Em Pernambuco, o movimento está organizado nas nove dioceses e na Arquidiocese de Olinda e Recife, totalizando atualmente 140 grupos de oraçãoEm Pernambuco, o movimento está organizado nas nove dioceses e na Arquidiocese de Olinda e Recife, totalizando atualmente 140 grupos de oração. | Foto: Serviço Mídia Mães Mulheres que Oram pelos Filhos / Divulgação

Desde 2023, o Encontro Estadual faz parte do calendário anual da instituição, reunindo mães de diferentes regiões do estado para um dia dedicado à formação, à espiritualidade e à oração pelas famílias.

Ao longo dos anos, o evento se consolidou como uma rede de acolhimento e apoio, fortalecendo vínculos entre mulheres que encontram na fé um caminho para enfrentar os desafios da maternidade e da vida familiar.

Programação:

Serviço:
4º Encontro Estadual do Movimento Mães que Oram pelos Filhos

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