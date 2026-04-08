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AUTISMO

Movimento MobilizaTeaPE promove a 5ª Caminhada Pernambucana pela Conscientização do Autismo

O evento ocorrerá na praia de Boa viagem, a partir das 14h30 deste sábado (11)

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Multidão em caminhada pela conscientização do autismoMultidão em caminhada pela conscientização do autismo - Foto: Giancarlo Fulco/MobilizaTeaPE

Em seu quinto ano promovendo a Caminhada Pernambucana pela Conscientização sobre o Autismo, o MobilizaTeaPE realizará, na praia de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, a partir das 14h30 deste sabado (11),  programação que tem por objetivo conscientizar a população a respeito da necessidade da autonomia das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O evento, com o tema "Autonomia: tudo começa com o seu direito", contará com a participação da coordenadora geral do movimento, Polly Fittipaldi,  que ressaltou a necessidade e a importância da ação. 

Polly Fittipaldi - Coordenadora Geral do MobilizaTeaPE, com o marido, Giancarlo Fulco, e os filhos Pedro Augusto Fittipaldi Fulco e Ângelo Rafael Fittipaldi Fulco, que são autistas com suporte nível 2 e 3.Polly Fittipaldi, coordenadora geral do MobilizaTeaPE, com o marido, Giancarlo Fulco, e os filhos, Pedro Augusto Fittipaldi Fulco e Ângelo Rafael Fittipaldi Fulco, que são autistas com suporte nível 2 e 3 | Foto: MobilizaTeaPE/Divulgação 

"A união de todas as pessoas com TEA, suas famílias e amigos é essencial para demonstrar à sociedade pernambucana que todas as batalhas que travamos em cada ambiente tem um único objetivo real: autonomia. Cada vez que algum objetivo pessoal é alcançado pelo autista, a sua vida independente e autônoma ganhou mais um degrau", iniciou.

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 O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, condição que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Segundo a coordenadora, o evento servirá para chamar atenção da sociedade e manter vivo o debate público a respeito do tema.

"A 5ª 'Caminhada Pernambucana pela Conscientização do Autismo' é uma oportunidade para que a sociedade demonstre sua união, solidariedade e compromisso com uma causa tão urgente e necessária. Todos estão convidados a participar e contribuir para a inclusão social das pessoas com TEA", complementou a coordenadora do MobilizaTeaPE.

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