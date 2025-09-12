A- A+

Brasil Nas Ruas Movimento nacional em defesa dos animais acontece no Marco Zero do Recife neste domingo (14) A mobilização na capital pernambucana será comandada por Goretti Queiroz, ativista pioneira no resgate de animais de grande porte no Recife e Região Metropolitana

Neste domingo (14), a partir das 15h, o Marco Zero do Recife recebe o ato Brasil Nas Ruas, movimento nacional, organizado pelo Movimento Mineiro pelos Direitos Animais (MMDA), que pede justiça pelo cavalo que foi brutalmente agredido no município de Bananal, em São Paulo, e o aumento das penas para crimes contra animais.

A mobilização na capital pernambucana será comandada por Goretti Queiroz, ativista pioneira no resgate de animais de grande porte no Recife e Região Metropolitana. Referência na causa animal, a voluntária já retirou mais de 500 cavalos das ruas, em sua maioria vítimas de maus-tratos e abandono.

Defesa dos animais

Goretti segue atuando de forma independente, resgatando e dando assistência a cavalos em situação de vulnerabilidade em todo o estado com a sua articulação política.

“O caso do cavalo de Bananal é mais uma triste prova de que precisamos de leis mais duras e efetivas. Só assim conseguiremos mudar essa realidade de violência que os animais sofrem todos os dias. Recentemente estive no Senado cobrando dos deputados federais penas mais duras para maus-tratos aos animais de grande porte. A sociedade não pode mais se calar”, afirma Goretti Queiroz.

O ato em Recife se soma a uma mobilização nacional, que já reúne mais de 20 capitais e cidades brasileiras. A expectativa é de que a manifestação pressione deputados federais, senadores e o presidente da República a aprovarem mudanças urgentes na legislação de proteção animal.

Com informações da assessoria.

