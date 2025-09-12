Sex, 12 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta12/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Brasil Nas Ruas

Movimento nacional em defesa dos animais acontece no Marco Zero do Recife neste domingo (14)

A mobilização na capital pernambucana será comandada por Goretti Queiroz, ativista pioneira no resgate de animais de grande porte no Recife e Região Metropolitana

Reportar Erro
Movimento nacional "Brasil Nas Ruas" acontece no Marco Zero do Recife, neste domingo (14)Movimento nacional "Brasil Nas Ruas" acontece no Marco Zero do Recife, neste domingo (14) - Foto: Divulgação

Neste domingo (14), a partir das 15h, o Marco Zero do Recife recebe o ato Brasil Nas Ruas, movimento nacional, organizado pelo Movimento Mineiro pelos Direitos Animais (MMDA), que pede justiça pelo cavalo que foi brutalmente agredido no município de Bananal, em São Paulo, e o aumento das penas para crimes contra animais.

A mobilização na capital pernambucana será comandada por Goretti Queiroz, ativista pioneira no resgate de animais de grande porte no Recife e Região Metropolitana. Referência na causa animal, a voluntária já retirou mais de 500 cavalos das ruas, em sua maioria vítimas de maus-tratos e abandono. 

Defesa dos animais
Goretti segue atuando de forma independente, resgatando e dando assistência a cavalos em situação de vulnerabilidade em todo o estado com a sua articulação política.

Leia também

• Saiba como solicitar indenização e pensão mensal vitalícia para crianças vítimas do vírus Zika

• Polícia mira suspeitos de explorar jogo de azar, estelionato e lavagem de dinheiro

• Centenário de nascimento de Armando Monteiro Filho é celebrado em missa solene

“O caso do cavalo de Bananal é mais uma triste prova de que precisamos de leis mais duras e efetivas. Só assim conseguiremos mudar essa realidade de violência que os animais sofrem todos os dias. Recentemente estive no Senado cobrando dos deputados federais penas mais duras para maus-tratos aos animais de grande porte. A sociedade não pode mais se calar”, afirma Goretti Queiroz.

O ato em Recife se soma a uma mobilização nacional, que já reúne mais de 20 capitais e cidades brasileiras. A expectativa é de que a manifestação pressione deputados federais, senadores e o presidente da República a aprovarem mudanças urgentes na legislação de proteção animal.

Com informações da assessoria.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter