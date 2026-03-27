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educação Movimento pela Equidade Racial oferece 50 mil bolsas de idiomas para pessoas negras Inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros são as opções

Pessoas negras poderão aprender novos idiomas de forma gratuita através da plataforma do Movimento pela Equidade Racial (Mover). A iniciativa, que visa democratizar o acesso ao ensino de línguas, oferece 50 mil bolsas de estudo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março.

São oferecidos cursos de inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros, com a possibilidade de estudar as línguas de forma simultânea.

Os cursos são 100% online, permitindo flexibilidade total para estudar via computador, tablet ou celular. O aluno tem seis meses para concluir o curso. É possível, inclusive, se inscrever em quantas opções desejar.

A metodologia inclui aulas de conversação em grupo e nivelamento inteligente, com direito a certificação internacional após a conclusão.

Após a inscrição, os dados passarão por análise de elegibilidade. O envio das licenças aos selecionados ocorrerá até 15 de abril, com previsão de início das aulas para o dia 17 do mesmo mês. As bolsas têm validade de seis meses.

“Depois de ampliarmos o acesso ao inglês com o MOVER Hello, agora expandimos para novos idiomas e avançamos um passo ainda mais estratégico na preparação de pessoas negras para um mercado cada vez mais global. Acreditamos que o domínio de línguas é uma ferramenta de democratização, mobilidade social e ampliação de oportunidades reais de carreira”, afirma Fernando Soares, gerente de Projetos, Operações e Dados do Mover.

Como participar

As inscrições estão abertas no site oficial do Mover e podem ser realizadas até o dia 31 de março pelo site oficial do programa. Podem se candidatar pessoas que atendam aos seguintes critérios:

Autodeclaração: ser uma pessoa negra (preta ou parda).

Idade: ter a partir de 16 anos.

Localização: residir em qualquer região do Brasil.

Vínculo com a EF: não possuir licença ativa na plataforma EF após 30 de março de 2026.



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