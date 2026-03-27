Movimento pela Equidade Racial oferece 50 mil bolsas de idiomas para pessoas negras
Inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros são as opções
Pessoas negras poderão aprender novos idiomas de forma gratuita através da plataforma do Movimento pela Equidade Racial (Mover). A iniciativa, que visa democratizar o acesso ao ensino de línguas, oferece 50 mil bolsas de estudo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março.
São oferecidos cursos de inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros, com a possibilidade de estudar as línguas de forma simultânea.
Leia também
• IFPE abre inscrições na modalidade EAD para especialização gratuita em Ensino de Matemática
• Estudantes devem emitir documento de 2026 para garantir meia passagem no Vem
• Estudante pernambucana é 1ª brasileira a vencer concurso internacional de redação sobre a paz
Os cursos são 100% online, permitindo flexibilidade total para estudar via computador, tablet ou celular. O aluno tem seis meses para concluir o curso. É possível, inclusive, se inscrever em quantas opções desejar.
A metodologia inclui aulas de conversação em grupo e nivelamento inteligente, com direito a certificação internacional após a conclusão.
Após a inscrição, os dados passarão por análise de elegibilidade. O envio das licenças aos selecionados ocorrerá até 15 de abril, com previsão de início das aulas para o dia 17 do mesmo mês. As bolsas têm validade de seis meses.
“Depois de ampliarmos o acesso ao inglês com o MOVER Hello, agora expandimos para novos idiomas e avançamos um passo ainda mais estratégico na preparação de pessoas negras para um mercado cada vez mais global. Acreditamos que o domínio de línguas é uma ferramenta de democratização, mobilidade social e ampliação de oportunidades reais de carreira”, afirma Fernando Soares, gerente de Projetos, Operações e Dados do Mover.
Como participar
As inscrições estão abertas no site oficial do Mover e podem ser realizadas até o dia 31 de março pelo site oficial do programa. Podem se candidatar pessoas que atendam aos seguintes critérios:
- Autodeclaração: ser uma pessoa negra (preta ou parda).
- Idade: ter a partir de 16 anos.
- Localização: residir em qualquer região do Brasil.
- Vínculo com a EF: não possuir licença ativa na plataforma EF após 30 de março de 2026.
.