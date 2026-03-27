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Movimento pela Equidade Racial oferece 50 mil bolsas de idiomas para pessoas negras

Inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros são as opções

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São ofertados cursos em seis idiomas na plataforma do Mover São ofertados cursos em seis idiomas na plataforma do Mover  - Foto: Freepik

Pessoas negras poderão aprender novos idiomas de forma gratuita através da plataforma do Movimento pela Equidade Racial (Mover). A iniciativa, que visa democratizar o acesso ao ensino de línguas, oferece 50 mil bolsas de estudo. As inscrições podem ser realizadas até o dia 31 de março. 

São oferecidos cursos de inglês, espanhol, francês, alemão, sueco e português para estrangeiros, com a possibilidade de estudar as línguas de forma simultânea.

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Os cursos são 100% online, permitindo flexibilidade total para estudar via computador, tablet ou celular. O aluno tem seis meses para concluir o curso. É possível, inclusive, se inscrever em quantas opções desejar.

A metodologia inclui aulas de conversação em grupo e nivelamento inteligente, com direito a certificação internacional após a conclusão. 

Após a inscrição, os dados passarão por análise de elegibilidade. O envio das licenças aos selecionados ocorrerá até 15 de abril, com previsão de início das aulas para o dia 17 do mesmo mês. As bolsas têm validade de seis meses.

“Depois de ampliarmos o acesso ao inglês com o MOVER Hello, agora expandimos para novos idiomas e avançamos um passo ainda mais estratégico na preparação de pessoas negras para um mercado cada vez mais global. Acreditamos que o domínio de línguas é uma ferramenta de democratização, mobilidade social e ampliação de oportunidades reais de carreira”, afirma Fernando Soares, gerente de Projetos, Operações e Dados do Mover.

Como participar
As inscrições estão abertas no site oficial do Mover e podem ser realizadas até o dia 31 de março pelo site oficial do programa. Podem se candidatar pessoas que atendam aos seguintes critérios:


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