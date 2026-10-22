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EVENTO Outubro Rosa: Movimento Por Elas promove treinão gratuito na orla de Jaboatão neste sábado (24) Evento esportivo e solidário realiza caminhada e corrida de 5 km na praia de Piedade

Em alusão à campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, o "Movimento Por Elas" promove, neste sábado (24), o "Treinão Outubro Rosa" na orla de Jaboatão dos Guararapes. A ação gratuita reúne esporte, saúde e informação em um percurso de 5 km para corrida e caminhada.



A concentração dos participantes está marcada para começar às 5h30, com a largada programada para as 6h, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Piedade, localizada na Avenida Beira-Mar, nº 114, no bairro de Piedade.



Além da prática de exercícios, a programação conta com sorteios de prêmios e serve como um reconhecimento do percurso oficial da corrida do movimento, agendada para 14 de novembro.



O evento também possui caráter beneficente: os organizadores incentivam a doação voluntária de um pacote de leite em pó integral das marcas Ninho ou Camponesa no local, destinado à instituição de acolhimento "Lar do Nenen".

Serviço

Quando: sábado (24)

Concentração: 5h30

Largada: 6h

Local: Em frente à Igreja de Piedade

Evento gratuito com doação espontânea de leite para o Lar do Neném

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