Outubro Rosa: Movimento Por Elas promove treinão gratuito na orla de Jaboatão neste sábado (24)
Evento esportivo e solidário realiza caminhada e corrida de 5 km na praia de Piedade
Em alusão à campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, o "Movimento Por Elas" promove, neste sábado (24), o "Treinão Outubro Rosa" na orla de Jaboatão dos Guararapes. A ação gratuita reúne esporte, saúde e informação em um percurso de 5 km para corrida e caminhada.
A concentração dos participantes está marcada para começar às 5h30, com a largada programada para as 6h, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Piedade, localizada na Avenida Beira-Mar, nº 114, no bairro de Piedade.
Além da prática de exercícios, a programação conta com sorteios de prêmios e serve como um reconhecimento do percurso oficial da corrida do movimento, agendada para 14 de novembro.
O evento também possui caráter beneficente: os organizadores incentivam a doação voluntária de um pacote de leite em pó integral das marcas Ninho ou Camponesa no local, destinado à instituição de acolhimento "Lar do Nenen".
Serviço
Quando: sábado (24)
Concentração: 5h30
Largada: 6h
Local: Em frente à Igreja de Piedade
Evento gratuito com doação espontânea de leite para o Lar do Neném