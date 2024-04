A- A+

CAPACITAÇÃO Movimento Pró-Criança abre 200 vagas para curso gratuito de Logística e produção Com duração de três meses, e carga horária de 42 horas, o curso será ministrado de forma totalmente presencial, com aulas programadas de dois a três dias por semana, nos turnos da manhã e tarde

O Movimento Pró-Criança anunciou a abertura de 200 vagas para um novo curso gratuito de logística e produção, voltado para jovens residentes da Região Metropolitana do Recife, com idades entre 15 e 29 anos, que estão cursando ou concluíram o ensino médio.

O Projeto Promover visa capacitar os participantes para ingressarem no mercado de trabalho, oferecendo uma ampla gama de conhecimentos teóricos e práticos em logística, além de orientação profissional e desenvolvimento de habilidades interpessoais.

Com duração de três meses, e carga horária de 42 horas, o curso será ministrado de forma totalmente presencial, na sede do Pró-Criança, na Rua dos Coelhos, 317, na Boa Vista. As aulas estão programadas para acontecerem de dois a três dias por semana, nos turnos da manhã e tarde. A divisão das turmas deve acontcer entre os horários das 08h00 às 10h00, 10h00 às 12h00, 13h00 às 15h00 e 15h00 às 17h00.

O programa abrangerá uma variedade de tópicos essenciais para o setor logístico, incluindo:

Introdução à logística, detalhando os processos de integração;

Orientação profissional, com foco nas melhores práticas para o sucesso na carreira;

Aulas práticas de manuseio, armazenagem, movimentação e estocagem, por meio de jogos logísticos;

Desenvolvimento de atitudes comportamentais e habilidades interpessoais;

Visitas técnicas a centros de distribuição ou áreas fabris;

Exploração de modelos de produção, incluindo a redução de desperdícios e a produção enxuta;

Workshops sobre comunicação, empregabilidade e igualdade de gênero;

Preparação para entrevistas de emprego e construção curricular.

Para o coordenador do curso de Logística, Maykson Assunção, o projeto é uma oportunidade única para os jovens do Recife adquirirem habilidades valiosas e se prepararem para uma carreira promissora neste setor em constante crescimento.

"Nosso objetivo é preparar os jovens para as demandas do mercado de trabalho, oferecendo não apenas conhecimento técnico em logística, mas também desenvolvendo habilidades interpessoais e promovendo valores como igualdade de gênero e respeito aos direitos humanos", afirma Maykson Assunção, coordenador do curso.

Serviço:

Para mais informações e inscrições, os interessados podem entrar em contato pelo Whatsapp: (81) 98431-1529. O prazo para as inscrições vai até 30 de abril.

Documentos Necessários para Inscrição:

RG/CPF

Comprovante de Residência

Declaração Escolar ou Ficha 19

2 Fotos 3x4

