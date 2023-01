A- A+

Área de tecnologia Movimento Pró-Criança abre 285 vagas em cursos gratuitos na área de tecnologia As inscrições começam nesta terça (31) e podem participar crianças a partir dos 8 anos até adultos com 25 anos

O Movimento Pró-Criança - entidade sem fins lucrativos da Arquidiocese de Olinda e Recife - abre as inscrições para 285 vagas em cursos gratuitos na área de tecnologia da informação e comunicação a partir desta terça-feira (31). A oportunidade é para crianças a partir dos 8 anos de idade até jovens adultos com no máximo 25 anos que sejam oriundos da rede pública de ensino ou bolsistas em colégios particulares.

Robótica, Iniciação à Informática, Manutenção de Computadores, Design para Produção Gráfica e Programador Web são as qualificações oferecidas pelo Núcleo de Inclusão Digital (NID) — iniciariva do Pró-Criança diante da crescente demanda do mercado de tecnologia da informação e comunicação por mão de obra qualificadada. Os interessados podem escolher estudar em turmas pela manhã ou à tarde.

Inscrições

Para participar, pais ou responsáveis por menores de 18 anos devem comparecer à unidade do Pró-Criança onde o curso escolhido está sendo ofertado (ver lista abaixo) até o dia 16 de fevereiro.

A matrícula será efetivada mediante à entrega de cópias da Certidão de Nascimento, RG, CPF, Cartão SUS, declaração escolar, cartão de vacinação, além de uma foto 3x4 do aluno. O adulto também deve apresentar xerox dos documentos pessoais e do comprovante de residência.

A Unidade Coelhos - sede do Pró-Criança - fica na rua dos Coelhos, 317, Boa Vista, em frente ao Hospital do Imip. Já o polo Recife Antigo, está localizado na rua Vigário Tenório, 135, Bairro do Recife, próximo à antiga Boate Downtown. Em Jaboatão, o prédio da ONG fica na rua José Maia Bezerra, 10, ao lado da Escola Municipal José Rodovalho. O atendimento no Pró-Criança é realizado de segunda a quinta, das 8h às 16h30.

Lista de cursos por unidade:

Unidade Coelhos

Robótica – 75 Vagas | Faixa etária: 8 a 25 anos

Manutenção de Computadores – 40 vagas | Faixa etária: 16 a 25 anos

Iniciação à Informática – 40 vagas | Faixa etária: 14 a 21 anos

Contatos: (81) 3412.8952 ou WhatsApp (81) 8802.9574

Unidade Recife Antigo

Programador Web – 40 vagas | Faixa etária: 16 a 25 anos

Design para Produção Gráfica – 40 vagas | Faixa etária: 16 a 25 anos

Iniciação à Informática - 20 vagas | Faixa etária: 14 a 21 anos

Contatos: (81) 3425. 4451 ou WhatsApp (81) 98802.9576

Unidade Piedade

Robótica – 30 vagas | Faixa etária: 8 a 14 anos

Contatos: (81) 3474.8979 ou WhatsApp (81) 98802.9575

Sobre os cursos

Os cursos do NID têm carga horária que variam de 48 horas/aula a 96 horas/aula, com no mínimo dois encontros presenciais por semana, nas unidades do Pró-Criança no Recife, que ficam na Boa Vista e no Bairro do Recife, ou em Jaboatão dos Guararapes, no bairro de Piedade. As aulas terão início no dia 27 de fevereiro.

Os inscritos para a formação em Programador Web terão, além do conteúdo técnico, suporte em língua portuguesa e matemática. As aulas dessas disciplinas serão ministradas em dias alternados aos do curso. Todos os beneficiários do Pró-Criança recebem fardamento e alimentação também gratuitos.

