Educação Movimento Pró-Criança abre 500 vagas para cursos gratuitos de tecnologia Entre as áreas estão as de Iniciação à Informática e Produção Gráfica

O Movimento Pró-Criança está com inscrições abertas para 500 vagas gratuitas em cursos do Núcleo de Inclusão Digital (NiD). São oferecidas oportunidades para os cursos de Iniciação à Informática, Produção Gráfica, Programador Web e Robótica Livre.

As vagas serão distribuídas entre as três unidades da instituição, duas delas localizadas na capital pernambucana, nos bairros dos Coelhos e do Recife, e uma localizada no bairro de Piedade, na cidade de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana.

As inscrições devem ser realizadas na unidade da instituição no Bairro do Recife (Rua Vigário Tenório, 135) e estarão abertas até o preenchimento das vagas. A previsão é de que as aulas iniciem no dia 19 de Fevereiro de 2024.

Segundo a organização, o objetivo das formações é preparar os jovens para ingressar no mercado de trabalho. O NiD, inclusive, está alinhado à missão do Movimento Pró-Criança, que há 30 anos busca promover o direito à cidadania de crianças, adolescentes e jovens por meio da educação complementar e oportunidades de inclusão social.

Em 2018, a iniciativa foi reconhecida com o Prêmio Cidadania Viva, concedido pela Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil (ANABB). O Núcleo de Inclusão Digital foi escolhido como a melhor ação social do Nordeste e a terceira mais relevante do Brasil.

Formatura

Nesta quarta-feira (6), o Movimento Pró-Criança realiza a formatura da 18ª turma do Núcleo de Inclusão Digital. A cerimônia ocorre a partir das às 14h no Auditório G2 da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), localizada na Rua do Príncipe, 526, no bairro da Boa Vista, na área central do Recife.

O Núcleo de Inclusão Digital tem a missão de promover a formação educacional e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social e conta com patrocínio e apoio do Grupo Raymundo da Fonte, Divina Pharma, Mundus Educare e Softex Recife.

O projeto NiD 2.0, com o objetivo de levar a experiência de ensino e aprendizagem das Linguagens de Tecnologia da Informação e Economia Criativa para o ecossistema do Porto Digital, também inclui um ambiente dedicado à fabricação digital e robótica na unidade de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

