BAIRRO DO RECIFE Movimento Pró-Criança celebra 30 anos com Feira Cultural Criativa Cerca de 10 barraquinhas estavam na Rua do Bom Jesus com diversos produtos de artesanato à venda. Próximo dia 30, uma missa será celebrada na Igreja do Salesiano

Comemorando 30 anos de fundação neste mês de julho, o Movimento Pró-Criança promoveu mais uma atividade de fortalecimento de sua missão ao longo dessas décadas, na tarde de domingo (23). Uma Feira Cultural Criativa, com cerca de 10 barraquinhas em um trecho da Rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, reuniu parceiros da entidade, voluntários e mulheres beneficiadas pelo projeto Mãos de Mães – que oportuniza cursos em áreas diversas ligadas ao fazer artístico e empreendedorismo.

Produtos artesanais dos mais variados – cadernos, copos, brinquedos, bolsas - estavam à venda. Além dos parceiros, como a OAF (Organização de Auxílio Fraterno), LBV (Legião da Boa Vontade), Casa Menina Mulher, o projeto Mãos de Mães estava representado na Feira. Coordenadora de Artes do Pró-Criança, Viviane Neves, contou à Folha sobre a iniciativa. “Esse programa vem capacitando mulheres e mães de alunos das unidades dos Coelhos e Piedade para ter uma renda a mais e ajudar em casa. Nós as convidamos para fazer os cursos – nas áreas de artesanato, serigrafia, brinquedos educativos”, explicou.

Viviane Neves, gestora de Artes do Pró-Criança

“E tem também o trabalho de empreendedorismo: nós criamos as marcas com elas, para dar o pontapé inicial, para que elas possam ter uma renda, além do trabalho doméstico. E hoje tivemos esse momento, com elas que se formaram em junho para vir para essa feirinha, comercializar seus produtos”. Segundo Viviane, as capacitações duram em torno de quatro meses.

“Trabalhamos com bloco de barra, caderninho, temos novidades também, como o porta-chave dog, marca-texto”, explicava Hadassa Afonso, moradora de Candeias, sobre os seus produtos à venda. Ela foi capacitada pelo Mãos de Mães na unidade Pró-Criança Piedade e contou sobre o que a motivou: “Tem a área financeira, e também por serem produtos que encantam, coisas que você pode fazer tanto pra você quanto para fazer para vender”, disse.

Hadassa Afonso

O Mãos de Mães também está presente no Pró-Criança no bairro dos Coelhos, há três anos. A gestora da unidade, Betânia Miranda, conta que cerca de 600 mães já foram atendidas lá. Betânia, hoje gestora, começou como estagiária, há 10 anos. “Sou assistente social de formação”, informa ela. “Eu acredito que o nosso trabalho pode impactar diretamente as famílias, as crianças, os adolescentes e isso faz toda a diferença. Quando entrei, me apaixonei pelo movimento e entendi que ele é um meio de transformação social e hoje é uma inspiração pra mim”

A OAF também estava com uma barraquinha na Feira. A instituição existe há 62 anos, presente no bairro dos Coelhos, e está com o Pró-Criança desde o seu começo. A diretora Marúcia Coelho orgulha-se da parceria e comenta sobre a contribuição da entidade na região. “Nós atendemos cerca de 240 crianças, nos horários da manhã e da tarde, no contraturno da escola, com aulas de canto coral, percussão, informática, jiu-jitsu, informática e alfabetização”, explica, chamando a atenção, também, que no próximo dia 6 de agosto, dentro da programação do Viva a Guararapes, acontecerá o Dia da Ação do Coração, com a distribuição de mais de 10 mil corações que vem sendo confeccionados desde março. A ideia, segundo ela, é “distribuir amor”.

Betânia Miranda, gestora do Pró-Criança, unidade dos Coelhos

Missa

Na próxima quinta (27), às 10h, a equipe do Pró-Criança (unidades do Bairro do Recife, Coelhos e Piedade) e convidados participam de missa em comemoração aos 30 anos do movimento. A celebração será na Basílica do Sagrado Coração de Jesus (Igreja do Salesiano), no bairro da Boa Vista, Centro do Recife.

Movimento Pró-Criança

Desde 1993, o Movimento Pró-Criança, entidade ligada à Igreja Católica, garante cidadania para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica por meio da educação complementar e profissionalizante.

Nesses quase 30 anos de história, já são quase 45 mil pessoas diretamente beneficiadas nas unidades da ONG no Recife, nos Coelhos e no Bairro do Recife, e na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Piedade.

Como doar

O Pró-Criança mantém esse trabalho graças à contribuição de pessoas físicas e jurídicas que acreditam no projeto e se comprometeram com a transformação social.

É possível doar por meio das contas de energia elétrica (Programa Clarear) ou de água (Conta Comigo), mas também há a possibilidade de ajudar autorizando débito em conta, direcionando parte do imposto de renda ou contribuindo via Lei Rouanet.

Para ajudar basta acessar movimentoprocrianca.org.br/doacao ou ligar no 0800.031.8989.

